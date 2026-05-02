В Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городуМурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.05.26 10:00

Судебные приставы Мурманской области шефствуют над обелиском, установленным в честь героических защитников Родины

В преддверии празднования 81-й годовщины Великой Победы судебные приставы Мурманской области привели в порядок братскую могилу воинов-зенитчиков 487-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

Здесь покоятся советские артиллеристы: Балакин Евгений Александрович, лейтенант, 1922 г.р., Байков Александр Иванович, красноармеец, 1912 г.р., Бахтин Константин Николаевич, красноармеец, 1912 г.р., Веденин Алексей Яковлевич, младший сержант, 1917 г.р., Ильичев Александр Павлович, красноармеец, 1911 г.р., Макаров Николай Иванович, красноармеец, 1911 г.р., Соколов Иван Андреевич, сержант, 1910 г.р.

«Более 15 лет судебные приставы Мурманской области шефствуют над обелиском, установленным в честь героических защитников Родины, погибших в бою с фашистскими захватчиками 23 августа 1942 года, – отметил заместитель главного судебного пристава региона Кирилл Должанов. – Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни завоевали свободу и мир для будущих поколений. Никто не забыт, ничто не забыто».

Приближается один из самых важных и светлых праздников в истории России – День Победы в Великой Отечественной войне. Память о героях, отдавших свои жизни за свободу Родины, живёт в каждом из нас. Пока в семьях хранятся истёртые треугольники писем и фронтовые фото, а цветами украшены даже самые простые памятники со звездой в отдаленных уголках России, она будет жить.

Собравшиеся возложили венки и цветы к братской могиле и почтили память павших воинов минутой молчания. Вечная слава героям, отстоявшим мир и победившим фашизм на земле.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:55«Авторадио. Классика. Дуэты» Концерт в Кремле '2025 (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять