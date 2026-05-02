В преддверии празднования 81-й годовщины Великой Победы судебные приставы Мурманской области привели в порядок братскую могилу воинов-зенитчиков 487-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

Здесь покоятся советские артиллеристы: Балакин Евгений Александрович, лейтенант, 1922 г.р., Байков Александр Иванович, красноармеец, 1912 г.р., Бахтин Константин Николаевич, красноармеец, 1912 г.р., Веденин Алексей Яковлевич, младший сержант, 1917 г.р., Ильичев Александр Павлович, красноармеец, 1911 г.р., Макаров Николай Иванович, красноармеец, 1911 г.р., Соколов Иван Андреевич, сержант, 1910 г.р.

«Более 15 лет судебные приставы Мурманской области шефствуют над обелиском, установленным в честь героических защитников Родины, погибших в бою с фашистскими захватчиками 23 августа 1942 года, – отметил заместитель главного судебного пристава региона Кирилл Должанов. – Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни завоевали свободу и мир для будущих поколений. Никто не забыт, ничто не забыто».

Приближается один из самых важных и светлых праздников в истории России – День Победы в Великой Отечественной войне. Память о героях, отдавших свои жизни за свободу Родины, живёт в каждом из нас. Пока в семьях хранятся истёртые треугольники писем и фронтовые фото, а цветами украшены даже самые простые памятники со звездой в отдаленных уголках России, она будет жить.

Собравшиеся возложили венки и цветы к братской могиле и почтили память павших воинов минутой молчания. Вечная слава героям, отстоявшим мир и победившим фашизм на земле.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.