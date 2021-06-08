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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.21 12:00

Судебные приставы Мурманской области взыскали более 6,6 миллиона рублей алиментов в ходе акции «Судебные приставы — детям»

Судебными приставами Мурманской области с 25 мая по 2 июня была проведена информационная акция «Судебные приставы — детям», направленная на привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов, обеспечение защиты прав и интересов материнства и детства.

В рамках акции проведено 238 проверок бухгалтерий на предмет правильности удержания и перечисления денежных средств из заработной платы неплательщиков алиментов, а также 265 проверок имущества алиментщиков. Произведено 67 арестов автомобилей должников. Кроме того, 41 алиментщику ограничено в праве управления транспортными средствами, а 285 — в праве выезда за пределы Российской Федерации.

За неуплату алиментов в отношении 31 должника составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ. В действиях 35 алиментщиков усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Если преступный умысел неплательщиков алиментов будет установлен, то их ждет уголовная ответственность.

Применяемые меры принудительного исполнения и настойчивость судебных приставов побуждают должников вспоминать о своих родительских обязанностях и расплачиваться с задолженностями перед детьми. Всего в рамках акции судебными приставами региона в пользу детей взыскано более 6,6 миллиона рублей.

Работа по взысканию задолженности по алиментам, в связи с её высокой социальной значимостью, всегда находится на особом контроле судебных приставов.

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