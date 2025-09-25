В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
Судебные приставы обеспечили комфортное проживание жителям многоквартирного дома в Североморске

Жители многоквартирного дома, расположенного в ЗАТО г. Североморск, неоднократно обращались в управляющую компанию по вопросу замены старых окон в подъездах из-за постоянных сквозняков и снега в зимний период. Поскольку, несмотря на претензии граждан, меры не предпринимались, жильцы обратились с иском в суд.

На основании вступившего в законную силу решения суда в отделении судебных приставов ЗАТО г. Североморск в отношении управляющей компании было возбуждено исполнительное производство. Организацию обязали заменить 12 оконных проёмов на пластиковые в трёх подъездах дома.

Зная о решении суда, компания в установленный судебным приставом срок для добровольного исполнения свои обязанности не выполнила.

С целью понуждения должника-организации к исполнению решения суда, судебным приставом применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, пристав предупредил руководство организации, что им грозит уголовная и административная ответственность, установив новый срок исполнения.

Во избежание негативных последствий для организации за неисполнение решения суда, а также за невыполнение требований судебного пристава, руководитель организации-должника изыскал время и произвёл замену оконных проёмов, о чём был составлен соответствующий акт.

Жителям многоквартирного дома обеспечено комфортное проживание, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

