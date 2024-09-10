Судебные приставы окажут правовую помощь родителям

Указом Президента Российской Федерации 2024 год объявлен Годом семьи. В Год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. К ним относятся любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка.

В целях развития государственной системы бесплатной юридической помощи, правового просвещения, воспитания и помощи несовершеннолетним, на территории Мурманской области, на платформе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой, в рамках проекта «СОПКИ.СЕМЬЯ» пройдёт мероприятие для родителей на тему: «Взыскание алиментов и задолженности по алиментным обязательствам в Российской Федерации. Признание и исполнение решений российских судов в части взыскания алиментов на территории иностранных государств в рамках оказания международной правовой помощи».

Организованное Управлением Минюста России по Мурманской области и региональным Управлением судебных приставов, мероприятие состоится 18 сентября в 17.00 по адресу: г. Мурманск, улица Капитана Буркова, 30.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.