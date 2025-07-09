Судебные приставы оказывают правовую помощь северянам

В рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, судебные приставы региона оказывают правовое консультирование по вопросам, связанным с принудительным исполнением требований исполнительных документов, защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей в рамках исполнительного производства, по вопросам взыскания алиментных платежей.

Приём и консультирование будет осуществляться во всех структурных подразделениях в приёмное время по адресам, указанным в разделе «Контакты» интернет сайта (https://r51.fssp.gov.ru/510010), а также в аппарате УФССП России Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46, корп. 2.

10 июля с 14.00 до 16.00 судебные приставы г. Кандалакша проведут приём по вопросам семейного права, взысканию алиментных платежей, в т.ч. с лишенных родительских прав родителей, защиты и охраны прав несовершеннолетних детей. Приём пройдет в ЧУСО «Детская деревня-SOS Кандалакша» по адресу: г. Кандалакша, ул. Данилова, 51.

В рамках приёмов судебные приставы обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан и их ближайших родственников.