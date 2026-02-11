Судебные приставы передали автомобиль «HUNDAI», конфискованный по приговору суда, на нужды специальной военной операции

Житель областного центра был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что лишился водительских прав и получил штраф. Административный штраф оплатил, но выводов не сделал.

Как сообщает УФССП Росси по Мурманской области, даже после лишения прав, мужчина злостно нарушил правила дорожного движения, повторно сел за руль в нетрезвом виде и получил наказание по всей строгости закона. Злостного нарушителя привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Учитывая степень общественной опасности совершенного противоправного деяния, суд признал нарушителя виновным в преступлении, с конфискацией транспортного средства «HUNDAI IX35» в доход государства.

Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска. Судебные приставы после возбуждения исполнительного производства установили местонахождение транспортного средства и наложили на имущество должника арест.

Кроме того, сотрудники органа принудительного исполнения направили запрос в Министерство обороны Российской Федерации с предложением передать арестованное имущество на нужды специальной военной операции. Представители военного ведомства посчитали, что кроссовер послужит для достижения целей специальной военной операции. В настоящее время автомобиль передан представителю Минобороны по акту приёма-передачи.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП Росси по Мурманской области.