Судебные приставы предупреждают об участившихся случаях мошенничества

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области информируют граждан о рассылке на электронные адреса граждан писем о вымышленных долгах, содержащих вредоносные программы.

Необходимо отметить, что письма-подделки могут выглядеть весьма правдоподобно, например, так:

«Уважаемый гражданин! Автоматической системой мониторинга задолженности Управления ФССП РФ была обнаружена задолженность по налогам и сборам (в том числе по транспорту, земельному или подоходному налогу) за расчетный период 2019 г. Оплатить задолженность можно по ссылке...»

При этом злоумышленники используют официальную символику и схожий адрес интернет-сайта Федеральной службы судебных приставов.

При получении такого письма - ни в коем случае нельзя открывать ссылку. При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не блокироваться антивирусными средствами. Скачивая такой архив, граждане подвергают свой компьютер или иной используемый гаджет опасности заражения.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает гражданам о правилах информационной безопасности:

1. Не передавайте персональную информацию о себе. Получайте достоверную информацию об исполнительном производстве только путем использования официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещен на официальном интернет-сайте УФССП России по Мурманской области (https://r51.fssp.gov.ru), личного кабинета на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), мобильного приложения «ФССП России».

2. Осуществляйте оплату задолженности только теми способами, которые указаны на официальном сайте ведомства.

3. Не открывайте подозрительные электронные письма. Злоумышленники используют подмену адресов электронной почты, а также схожую символику. Вирусы, содержащиеся в таких письмах, могут не блокироваться антивирусными средствами. Осуществляя переход по указанным в письме ссылкам, открывая вложения, компьютер подвергается опасности заражения вредоносным программным обеспечением.