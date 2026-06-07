Судебные приставы приглашают северян на Единый день приёма

10 июня с 12.00 до 20.00 во всех отделениях судебных приставов и в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области пройдёт Единый день приёма граждан и представителей организаций.

Граждане и представители организаций (как должники, так и взыскатели) имеют возможность обратиться к судебным приставам-исполнителям, руководству управления по всем интересующим их вопросам. Также они имеют возможность добровольно исполнить требования исполнительных документов – предъявить квитанции об оплате долга.

Записаться на приём в подразделения УФССП можно на официальном интернет-сайте в разделе «Запись на личный приём» (https://r51.fssp.gov.ru/fssponline).

На приём к руководителю управления и его заместителям можно записаться по телефону 8 (815-2) 40-22-12.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП Росси по Мурманской области.