Судебные приставы принудили московского предпринимателя погасить задолженность по зарплате мурманчанам

В Мурманске судебные приставы взыскали задолженность по заработной плате с предприятия, которое не выплатило деньги своим бывшим сотрудникам.

Организация не обеспечила бывшим работникам положенные выплаты по заработной плате. В конечном итоге спор разрешился в суде. Суд постановил взыскать с предприятия более 600 тысяч рублей в пользу четырёх бывших сотрудников. На судебное решение организация никак не отреагировала, и тогда за работу взялись судебные приставы отделения судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска.

В ходе исполнения требований исполнительных документов сотрудник органа принудительного исполнения установил, что организация по юридическому адресу не располагалась, деятельность не вела. Директор проживал в Москве и погашать задолженность не торопился.

В ходе телефонного разговора с руководителем организации-должника судебный пристав уведомил его о возбуждении исполнительного производства и предупредил о мерах принудительного характера в случае неисполнения решения суда. Кроме того, директору было разъяснено, что в его действиях усматривается состав преступления по ч.2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).

В результате, осознав серьёзность последствий, включающих как финансовые потери, так и уголовное преследование, директор предприятия полностью погасил задолженность перед четырьмя бывшими работниками. Денежные средства перечислены на счета взыскателей, судебные решения исполнены.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.