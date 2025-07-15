Судебные приставы приостановили опасные горные работы на одном из участков карьера «Железный»

Судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность одного из участков карьера «Железный» Ковдорского месторождения магнетитовых и апатитовых руд за нарушения требований промышленной безопасности.

При проведении проверки состояния промышленной безопасности опасного производственного объекта специалистами Северо-Западного управления Ростехнадзора выявлены нарушения в деятельности карьера, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью работников предприятия. В отношении юридического лица виновного в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») назначено наказание в виде приостановления деятельности по ведению горных работ на опасном производственном участке сроком на 90 суток.

Исполнительный лист, подлежащий немедленному исполнению, поступил в отделение судебных приставов Ковдорского района. Сотрудником органа принудительного исполнения незамедлительно было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав совместно с представителем Ростехнадзора совершил выход по месту нахождения рудника.

Представителю должника вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также требование о приостановлении деятельности. Также руководство карьера предупреждено об административной ответственности в случае неисполнения решения о приостановлении деятельности шахты.

Судебным приставом составлен график выходов в карьер с целью проверки исполнения постановления Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.