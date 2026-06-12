Судебные приставы провели чемпионат по лёгкой атлетике

В преддверии Дня России в Мурманске на стадионе «Юность» прошёл чемпионат по лёгкой атлетике среди сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

В соревнованиях приняли участие спортсмены большинства подразделений судебных приставов региона. Они были разбиты на 4 команды «Север», «Юг», «Центр» и «Управление». Соревнования по бегу проводились на дистанциях: мужчины 3 км., 400 метров и 100 метров, женщины 1 км., 100 метров и смешанная командная эстафета 4 по 300 метров.

Спортивная программа мероприятия получилась насыщенной и разнообразной. У спортсменов практически не было времени на отдых и восстановление сил.

В результате проявленного терпения и воли к победе сборная команда «Центр» по итогам соревнований заняла 1-е место в чемпионате. В её состав входили судебные приставы Мария Дьячкова, Элеонора Ощепкова, Андрей Ставнийчук и Андрей Бобриков. Команда «Юг» заняла второе место, в её состав входили судебные приставы Жанна Новожилова, Сергей Васильев, Антон Табанин и Никанор Емельянов. Третье место заняла команда «Управление», в её состав входили Галина Паршина, Роллан Пахомов, Константин Терентьев и Александр Чиванов.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.