Судебные приставы провели День открытых дверей для будущих юристов

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области прошёл День открытых дверей для студентов Мурманского арктического университета и Северо-Западного филиала Московского государственного экономического университета.

Сотрудники ведомства познакомили будущих юристов со спецификой работы в органах принудительного исполнения, основными направлениями деятельности: исполнительное производство, розыск должников и их имущества, дознание и обеспечение установленного порядка деятельности судов. В частности, студенты узнали о порядке взыскания алиментов, о сложностях, которые возникают при розыске должников либо при наложении ареста на имущество должников.

Врио главного судебного пристава Мурманской области Андрей Зубов отметил: «Студенты вузов с большим интересом пообщались с сотрудниками подразделений по обеспечению установленного порядка деятельности судов, которые рассказали им о своей работе и показали спецсредства, которые применяются при несении службы. Самой увлекательной частью этой встречи стала примерка юношами и девушками бронежилетов и касок. Подобные мероприятия помогают будущим выпускникам вузов определиться с будущей профессией, а также способствуют повышению правовой и финансовой грамотности молодежи».

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.