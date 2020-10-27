Судебные приставы разыскали машину должника с помощью специализированного приложения для смартфонов «Мобильный розыск»

В отделении судебных приставов г. Полярный ЗАТО Александровск на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с жительницы города задолженности по коммунальным платежам и налогам на общую сумму более 275 тысяч рублей.

Зная о возбуждении исполнительных производств, женщина не торопилась погашать задолженность и часто переезжала из одного города Мурманской области в другой.

В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль «Лада». Данный автомобиль был обнаружен приставами в ходе рейда в одном из городов региона с помощью специализированного приложения для смартфонов «Мобильный розыск». На автотранспортное средство был наложен арест.

Уже на следующий день северянка пришла в отделение судебных приставов и погасила задолженность в полном объёме. Кроме того, ей пришлось заплатить ещё более 20 тысяч рублей исполнительского сбора. В результате арест с автомобиля снят, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Судебные приставы Мурманской области напоминают, что узнать о наличии задолженности и оплатить её можно на официальном сайте www.r51.fssp.gov.ru в «Банке данных исполнительных производств».