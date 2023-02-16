Судебные приставы региона в прошлом году взыскали 7,8 млрд рублей

В 2022 году на исполнении в УФССП России по Мурманской области находилось 905 тысяч исполнительных производств (ИП) в предыдущем году (пг) 793 тысячи, из них в отношении физических лиц — 844 тысяч ИП (пг 736 тысяч ИП), в отношении юридических лиц — 61 тысяча ИП (пг 57 тысяч ИП).

Большая часть приходилась на ИП по взысканию коммунальных платежей (29%, или 266 тысяч ИП), взыскании административных штрафов (22%, или 196 тысяч ИП), ИП по не оплаченным кредитным платежам (11%, или 98 тысяч ИП).

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, в 2022 году окончено 624 тысяч ИП. Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, возросла на 1 млрд рублей и составила 7,8 млрд рублей.

Для побуждения должника к исполнению возложенных на него обязанностей судебными приставами-исполнителями применялись меры принудительного исполнения по аресту и продаже имущества должников. Наложено 4306 арестов на имущество на 2,2 млрд рублей, из них 2065 арестов на автотранспортные средства, 1108 арестов на недвижимое имущество, зарегистрированное за должниками.

Общая сумма денежных средств, полученных от реализации имущества должников, составила 87 млн рублей. На 2,6 млн рублей граждане реализовали своё имущество самостоятельно.

В рамках исполнительного розыска в текущем году уже установлено местонахождение 675 должников, из них 372 – должника по исполнительным документам о взыскании алиментов. Разыскано 46 единиц автотранспортных средств, принадлежащих должникам, из них 5 единиц – должникам по алиментам.

В целях побуждения должников к оплате долгов наложено 125 тысяч запретов на распоряжение и отчуждение имущества должников (недвижимость, автотранспорт, маломерные суда). Вынесено 411 постановлений о запрете на управление транспортными средствами, что позволило взыскать 67 млн рублей.

В числе наиболее значимых остаются вопросы принудительного исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов.

В результате целенаправленной работы по повышению эффективности деятельности остаток неоконченных исполнительных производств снизился на 157 - с 6237 в 2021 году до 6080 в 2022 году. За прошедший год взыскано алиментов на сумму более 410 млн рублей.

С начала года в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, возбуждено 720 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1. КоАП Российской Федерации. Возбуждено 479 уголовных дел по ст. 157 УК Российской Федерации.

В результате применения мер по осуществлению уголовно-процессуальных полномочий возбуждено 500 уголовных дел, из них: 479 дел в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, 19 дел о преступлениях против правосудия и 2 уголовных дела в отношении лиц, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности.

При реализации полномочий по оказанию органам внутренних дел содействия в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержано 90 человек.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.