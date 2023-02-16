В мае часть мурманчан пригласят на дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образованияСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.02.23 15:30

Судебные приставы региона в прошлом году взыскали 7,8 млрд рублей

В 2022 году на исполнении в УФССП России по Мурманской области находилось 905 тысяч исполнительных производств (ИП) в предыдущем году (пг) 793 тысячи, из них в отношении физических лиц — 844 тысяч ИП (пг 736 тысяч ИП), в отношении юридических лиц — 61 тысяча ИП (пг 57 тысяч ИП).

Большая часть приходилась на ИП по взысканию коммунальных платежей (29%, или 266 тысяч ИП), взыскании административных штрафов (22%, или 196 тысяч ИП), ИП по не оплаченным кредитным платежам (11%, или 98 тысяч ИП).

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, в 2022 году окончено 624 тысяч ИП. Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, возросла на 1 млрд рублей и составила 7,8 млрд рублей.

Для побуждения должника к исполнению возложенных на него обязанностей судебными приставами-исполнителями применялись меры принудительного исполнения по аресту и продаже имущества должников. Наложено 4306 арестов на имущество на 2,2 млрд рублей, из них 2065 арестов на автотранспортные средства, 1108 арестов на недвижимое имущество, зарегистрированное за должниками.

Общая сумма денежных средств, полученных от реализации имущества должников, составила 87 млн рублей. На 2,6 млн рублей граждане реализовали своё имущество самостоятельно.

В рамках исполнительного розыска в текущем году уже установлено местонахождение 675 должников, из них 372 – должника по исполнительным документам о взыскании алиментов. Разыскано 46 единиц автотранспортных средств, принадлежащих должникам, из них 5 единиц – должникам по алиментам.

В целях побуждения должников к оплате долгов наложено 125 тысяч запретов на распоряжение и отчуждение имущества должников (недвижимость, автотранспорт, маломерные суда). Вынесено 411 постановлений о запрете на управление транспортными средствами, что позволило взыскать 67 млн рублей.

В числе наиболее значимых остаются вопросы принудительного исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов.

В результате целенаправленной работы по повышению эффективности деятельности остаток неоконченных исполнительных производств снизился на 157 - с 6237 в 2021 году до 6080 в 2022 году. За прошедший год взыскано алиментов на сумму более 410 млн рублей.

С начала года в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, возбуждено 720 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1. КоАП Российской Федерации. Возбуждено 479 уголовных дел по ст. 157 УК Российской Федерации.

В результате применения мер по осуществлению уголовно-процессуальных полномочий возбуждено 500 уголовных дел, из них: 479 дел в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, 19 дел о преступлениях против правосудия и 2 уголовных дела в отношении лиц, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности.

При реализации полномочий по оказанию органам внутренних дел содействия в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержано 90 человек.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:00«Ночные ласточки». Художественный сериал, 8 серия (12+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 56 копеек, евро укрепилось на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика