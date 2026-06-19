Судебные приставы Североморска передали автомобиль, конфискованный у нетрезвого водителя, на нужды специальной военной операции

Владелец «Nissan Note» неоднократно нарушал закон, садясь за руль в состоянии опьянения. Сначала он получил административное наказание, затем был привлечён к уголовной ответственности.

Суд, оценив высокую общественную опасность поступка, признал его виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). По приговору автомобиль подлежит обращению в собственность государства — конфискации.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав отделения судебных приставов ЗАТО г. Североморск наложил арест на транспортное средство, составил акт изъятия и направил в Минобороны РФ запрос с предложением передать конфискованное имущество на нужды специальной военной операции.

Военное ведомство приняло решение использовать автомобиль для выполнения боевых задач, посчитав его полезным для нужд фронта. После передачи машины представителям Минобороны РФ исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.