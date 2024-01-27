Судебные приставы взыскали более 12,7 миллиона рублей «пьяных» штрафов

Не все правонарушители, позволившие себе сесть за руль автомобиля нетрезвыми, готовы своевременно оплачивать 30-тысячный штраф, предпочитая стать участниками исполнительного производства.

В 2023 году на исполнении в подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области находилось 942 производства о взыскании штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

С водителей, позволивших себе сесть за руль нетрезвыми, судебными приставами региона взыскано более 12,7 миллиона рублей. В рамках 97 производств удержание штрафов производится из заработной платы правонарушителей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, в отношении должников, уклоняющихся от уплаты 30-тысячного штрафа, судебными приставами применяются все предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения. Так, 312 любителей «пьяной» езды ограничены в праве выезда за границу, в отношении 120 автотранспортных средств, принадлежащих правонарушителям, вынесен запрет на проведение регистрационных действий. Также у 34 должников арестовано имущество.

За уклонение от уплаты штрафа в отношении 58 неплательщиков возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде удвоения суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы на срок до 50 часов, либо арест на срок до 15 суток.

В пресс-службе отмечают, что новое наказание не освобождает от обязанности оплатить первоначальный штраф.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.