Судебные приставы взыскали миллионный долг по заработной плате

Житель Печенгского района смог получить свою заработную плату благодаря вмешательству судебных приставов.

В отделении судебных приставов Печенгского района на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя задолженности по заработной плате в пользу наёмного работника.

Мужчина не получал оплату за свой труд на протяжении длительного времени. Когда все попытки решить вопрос мирно исчерпали себя, единственным выходом для него стало обращение в суд. Правосудие оказалось на стороне работника. Суд обязал предпринимателя выплатить ему положенную заработную плату в размере более одного миллиона рублей.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, разъяснил сроки для добровольного исполнения судебного решения, а также наложил арест на денежные средства, находящиеся на банковском счёте. Кроме того, сотрудник органа принудительного исполнения уведомил предпринимателя, что за несвоевременное исполнение решения суда первоначальная сумма долга может увеличиться на 120 тысяч рублей исполнительского сбора.

Предприниматель не стала уклоняться от законных требований и погасила задолженность в установленные сроки. Благодаря принятым судебным приставом мерам права работника восстановлены, задолженность по зарплате погашена в полном объёме.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.