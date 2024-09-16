Судебными приставами региона приостановлено свыше 3 тысяч исполнительных производств в отношении участников СВО

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает, что граждане, принимающие участие в специальной военной операции, в том числе призванные на военную службу по мобилизации или заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, могут воспользоваться правом на приостановление исполнительного производства, в соответствии со статьей 40 федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Исполнительные производства приостанавливаются на весь срок контракта или мобилизации.

При этом приостановление исполнительных производств не распространяется на взыскание алиментов, а также на обязательства по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Задолженности по этим категориям продолжают взыскивать.

Для приостановления исполнительного производства необходимо направить в подразделение судебных приставов, где оно ведётся, соответствующее ходатайство. Это можно сделать любым удобным способом: при личном посещении; почтовым отправлением; через портал «Госуслуги» или интернет-приёмную на официальном сайте ФССП. Такое ходатайство можно передать через пункты приёма на военную службу, учебные центры или командиров воинских частей. Кроме того, родственники должника также имеют возможность написать заявление и передать его в отделение судебных приставов.

Ходатайство пишется в свободной форме с указанием номера исполнительного производства и приложением документов, подтверждающих факт заключения гражданином контракта с Министерством обороны РФ.

Приостановление исполнительных производств возможно также и в отношении детей и супругов участников СВО. Алгоритм действий тот же.

С начала 2024 года в Мурманской области приостановлено более 3 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 170 миллионов рублей в отношении должников, участвующих в специальной военной операции.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.