Судебный пристав задержал пьяного водителя, совершившего ДТП

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержал нетрезвого водителя, совершившего ДТП и пытавшего скрыться.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, судебный пристав по ОУПДС Алексей Просоловский, возвращаясь домой после службы на личном автомобиле, стал свидетелем ДТП. Водитель «ВАЗ», двигаясь во встречном направлении, наехал на стоящее на обочине транспортное средство. После чего машина продолжила движение, пытаясь скрыться с места аварии.

Алексей, стремясь предотвратить дальнейшие противоправные действия, преградил нарушителю путь своей машиной. После остановки транспортного средства водитель попытался убежать, но сотрудник органа принудительного исполнения не позволил ему это сделать. При общении с гражданином Алексей почувствовал запах алкоголя и убедился, что водитель пьян, и вызвал сотрудников ГИБДД.

Прибывшие на место автоинспекторы были проинформированы об обстоятельствах ДТП и остановки транспортного средства. Водитель «ВАЗ» был передан им для дальнейшего разбирательства и принятия мер в соответствии с законодательством.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.