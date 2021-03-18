Судно «Эльбрус» приступило к решению задач комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Баренцевом море

Многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», вышедшее 16 марта в Баренцево море, приступило к исследованиям по плану комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО), проходящей в рамках патриотической акции «Помни войну».

В настоящее время судно Северного флота находится на переходе в центральные районы Баренцева моря. Исследовательская группа, находящаяся на борту судна, производит съемку рельефа дна, попутно обследуя район с целью поиска погибших в годы войны кораблей и судов союзников, прежде всего, из состава печально известного конвоя PQ-17.

Планируется, что с прибытием в один из ранее отмеченных историками районов, исследовательская группа, находящаяся на судне «Эльбрус», произведет дообследование подводного объекта большого размера, местоположение которого было уточнено ледоколом «Илья Муромец».

Как сообщает пресс-служба СФ, экспедиция состоит из нескольких этапов и продлится по сентябрь 2021 года. В ней примут участие подводные поисковики РГО, будут задействованы гидрографические суда и катера Северного флота, ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», корабли Кольской флотилии разнородных сил.

С 2018 по 2020 год Северный флот совместно с РГО провел несколько экспедиций в Арктике, Баренцевом и Белом морях. Эти экспедиции получили высокую оценку руководства Министерства обороны Российской Федерации, а в 2019 году были удостоены национальной премии «Хрустальный компас».