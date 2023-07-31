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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.23 10:35

Судно-гигант - в Кольском заливе: максимальная грузовая партия за 100-летнюю историю торгового порта

По настоящему жарким стал июль для докеров Мурманского морского торгового порта, которым выпало встретить у своих причалов судно «Beks Brown» - самый большой балкер, когда-либо заходивший в акваторию морского порта Мурманск в Кольском заливе.  Дедвейт судна-гиганта составляет 206204 тонны. Размеры этого судна класса Newcastlemax позволили предприятию добиться уникального производственного достижения – выполнить погрузку 178590 тонн груза на одно судно. Это стало максимальной грузовой партией за все 100 лет истории порта. Предыдущее достижение портовиками было установлено почти два года назад, когда судно «Seaforce» класса Capesize приняло на борт 160300 тонн груза.

«Уважаемые коллеги, поздравляю весь коллектив с успешной обработкой уникального судна, которая является важной вехой в истории предприятия! Подобное достижение – это результат эффективной совместной работы всех подразделений Мурманского морского торгового порта, наших коллег и партнеров. Спасибо за достигнутый результат и хорошую работу!», - сказал исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

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