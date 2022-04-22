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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.22 11:30

Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева

22 апреля многофункциональное судно-контейнеровоз «Россита» доставило в Мурманск на ФГУП «Атомфлот» четырнадцать контейнеров ТУК-108 с отработавшим ядерным топливом из губы Андреева СЗЦ «СевРАО».

«Наше предприятие с 2017 года ведёт активные работы по вывозу отработавшего ядерного топлива из губы Андреева, - отметил главный инженер ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. – В своей деятельности мы уделяем особое внимание вопросам обеспечения реабилитации радиационно-опасных объектов, расположенных на территории бывших баз военно-морского флота. Это важная работа для всего Арктического региона».

В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк». В этом году планируется ещё два подобных рейса. Вывоз отработавшего ядерного топлива реализуется в рамках договора с СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «Федеральный экологический оператор». Всего с 2017 года из губы Андреева вывезено 237 контейнеров.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», губа Андреева – объект советского ядерного наследия, в свое время, один из самых опасных ядерно и радиационно опасных объектов на Северо-Западе РФ. В рамках международной технической помощи и федеральной целевой программы на объекте был реализован большой объем подготовительных работ по реабилитации территории. Осуществлено строительство временной площадки хранения контейнеров ТУК, административно-бытового корпуса, здания столовой с учебным центром, трансформаторной подстанции, двух зданий-укрытий, санпропускников, КДП, здания-укрытия БСХ; реконструкция подъездной дороги, причала, инженерных сетей; создание дороги особой твердости; демонтаж старых зданий и сооружений; выполнение капитального ремонта зданий; установка биозащиты, портального крана на причале; создание полигона для строительного мусора; создание автоматизированной системы учета и контроля ядерных материалов (ЯМ); изготовление и поставка чехлов для транспортировки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Реализованные проекты позволили существенно улучшить экологическую обстановку, ядерную и радиационную безопасность, физическую защиту ЯМ, Конечная цель проекта - полная реабилитация территории и окончательный вывоз всего ОЯТ.

 

 

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/

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