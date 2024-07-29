Судно «Lady D» отправилось в первый в 2024 году субсидируемый каботажный рейс по СМП

Первый в 2024 году каботажный рейс по Северному морскому пути, субсидируемый Минвостокразвития, отправился из Архангельска 28 июля.

Как сообщает vk.com/minvostok, судно «Lady D» вышло из порта Архангельск по маршруту Архангельск — Певек — Корсаков — Находка — Магадан — Петропавловск-Камчатский — Певек — Мурманск.

Рейс из Архангельска на восток загружен на 100% (около 6 тысяч тонн). На борту «Lady D» — продукты питания, стройматериалы, пиломатериалы, минеральные добавки, металлоконструкции для строительства. Судно пробудет в пути около 70 суток с учётом остановок и погрузочно-разгрузочных работ во всех портах.

На текущий период навигации запланировано ещё два рейса. Ожидается, что следующий рейс по маршруту Архангельск — Певек — Архангельск с грузами северного завоза, в том числе продуктами питания и строительными грузами, стартует в начале августа.

Напомним, программа субсидирования арктических каботажных перевозок между портами Северо-Запада и Дальнего Востока стартовала в 2022 году. За первый год было выполнено два круговых рейса, в 2023 году — три. В прошлом году в список портов субсидируемых рейсов были включены: Большой порт Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Диксон, Тикси, Певек, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Восточный, Находка, Владивосток. В 2024 году в перечень были добавлены Сабетта, Корсаков и Дудинка. В общей сложности до 2035 года на субсидирование перевозок, в соответствии с планом развития Севморпути, правительство РФ направит более 7,8 млрд рублей.

Фото: https://vk.com/minvostok?z=photo-197220305_457240523%2Fwall-197220305_862