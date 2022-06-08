«Судно-порт-судно» - докеры АО «ММТП» успешно справились с необычной погрузо-разгрузочной операцией

Необычную погрузо-разгрузочную операцию успешно выполнили работники АО «Мурманский морской торговый порт». На «арктическом» причале предприятия по схеме «судно-порт-судно» было перегружено порядка 1200 мягких контейнеров.

«Реализованная схема не так часто применяется при выполнении погрузо-разгрузочных работ в АО «ММТП», однако длина причалов, глубины, техника и квалификация работников нашего предприятия позволили успешно выполнить её в максимально сжатые сроки, что выгодно для грузо- и судовладельцев», - сказал главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248940%2Falbum-149919532_00%2Frev