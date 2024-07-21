Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу

Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» вошло в состав флота холдинга «Норебо». Траулер, построенный на судостроительном заводе «Отрадное» (Ленинградская область, входит в «Норебо»), 16 июня прибыл в порт Мурманск для подготовки к промыслу, сообщает пресс-служба компании.

Функционал судна обеспечит производство продукции глубокой переработки: филе, консервы, рыбную муку.

Это головное судно в серии из четырёх построено на верфи «Норебо».

«Инициатива наречения судна, портом приписки которого стал Мурманск, именем Валентина Ивановича Мантурова принадлежит рыбопромысловому холдингу «Норебо», - комментирует полномочный представитель директора Владимир Григорьев, - Судьба Валентина Мантурова неразрывно связана с Мурманском. Он всегда с большой теплотой и любовью вспоминал время, проведенное здесь. Получив мореходное образование, Валентин Иванович трудился на судах Мурманского тралового флота. А в последующие годы внес свой вклад в развитие самого города. Уверены, что траулер, построенный корабелами завода «Отрадное», сослужит добрую службу рыбакам и станет достойным пополнением рыбопромыслового флота Северного бассейна».

Траулер предназначен для ловли донных пород рыб и обработки улова на борту. Основные технические параметры: длина наибольшая — около 70 м; теоретическая ширина на миделе — около 13,5 м; расчетная осадка — около 6,6 м; дедвейт — около 1400 тонн; полное водоизмещение — около 3730 тонн; скорость — около 14,5 узла; экипаж — 60 человек. Судно имеет неограниченный район плавания и рассчитано на эксплуатацию в Южной и Северной Атлантике.

Фото: https://vk.com/norebo?z=photo-195918760_457241202%2Falbum-195918760_00%2Frev