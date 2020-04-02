Судом удовлетворён иск природоохранной прокуратура об освобождении береговой полосы и акватории реки Средняя в нп. Североморск-3

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура в ноябре-декабре 2019 года провела проверку по факту несанкционированного размещения отходов на участке перед домом № 10 по ул. Тимура Апакидзе в нп. Североморск-3. По итогам проверки факт захламления рыбоохранной зоны и акватории реки Средняя, относящейся к водным объектам высшей рыбохозяйственной категории, нашёл своё подтверждение.

По постановлениям природоохранного прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 10 ст. 8.2, ст. 8.33, ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ.

В настоящее время назначенные постановлениями Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству штрафы оплачены индивидуальным предпринимателем в полном объёме.

5 декабря 2019 года природоохранной прокуратурой в Североморский районный суд Мурманской области направлено исковое заявление об обязании виновного лица освободить рыбоохранную зону, а также акваторию реки Средняя в районе дома № 10 по ул. Тимура Апакидзе в нп. Североморск-3 от незаконно размещенных строительных отходов.

Решением Североморского районного суда Мурманской области исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме.

Судебное решение вступило в законную силу.