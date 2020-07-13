Судом удовлетворены исковые требования природоохранной прокуратуры к хозяйствующим субъектам об устранении захламления и рекультивации нарушенных земель

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению руководителя регионального исполкома ОНФ в Мурманской области о размещении организацией отходов на участке земель сельскохозяйственного назначения. В рамках проверки природоохранной прокуратурой был произведён осмотр арендуемого ООО «Полярная звезда» участка земель, который отнесён к категории земель сельскохозяйственного назначения. К осмотру привлечены специалисты Управления Росреестра по Мурманской области, которые произвели обмер площади участка, занятого насыпью. Также в целях определения класса опасности размещённого отхода эксперты ЦЛАТИ по Мурманской области произвели отбор объединенной пробы отхода.

Размещенные на арендуемом участке отходы V класса опасности образовались при проведении ООО «НеваСтрой» землеройных работ.

Установлено, что в нарушение требований ст.ст. 7, 42, 77 Земельного кодекса РФ осуществлено нецелевое использование участка земель сельскохозяйственного назначения под размещение отходов V класса опасности.

Директору ООО «Полярная звезда» внесено представление, по итогам рассмотрения которого в течение длительного времени не принято исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений закона.

В целях понуждения виновных лиц к устранению нарушений действующего федерального законодательства природоохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление.

Решением Кольского районного суда Мурманской области исковые требования природоохранного прокурора о понуждении ООО «Полярная звезда» и ООО «НеваСтрой» устранить захламление и провести рекультивацию нарушенных земель удовлетворены в полном объёме.

Судебное решение в законную силу не вступило.