Судоремонтники полярнинского СРЗ выполняют новый госзаказ

На акваторию АО «10 СРЗ» (входит в состав ОСК) зашло судно «ТНТ-12», на котором будет производиться замена пары пневмоцистерн, изготовленных на полярнинском судоремонтном заводе.

Как сообщает судоремонтный завод, это уже вторая партия цистерн такого класса. На их изготовление завод получил в конце прошлого года лицензию Министерства обороны.

На фото АО «10 СРЗ»: судно «ТНТ-12» на 3-ем причале, цистерны в стадии покраски перед испытаниями.