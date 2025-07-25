Судоремонтники в честь Дня ВМФ провели акцию по сдаче крови

24 июля на 35-ом судоремонтном заводе в Мурманске состоялась донорская акция, организованная Мурманским региональным отделением Союза машиностроителей России совместно с областной станцией переливания крови.

Сотрудники промышленных предприятий активно принимают участие в сдаче крови. В этот раз акция была приурочена ко Дню Военно-морского флота России. В ней приняли участие 24 донора, из них 15 человек пришли впервые.

На фото (пресс-служба 35 СРЗ): Матвей Шабанов, судокорпусник-ремонтник 5 разряда 35 СРЗ.