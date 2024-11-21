«Судоремонтный кластер, кампус мирового уровня и новый терминал»: Корпорация развития Мурманской области представила инвестиционный дайджест за сентябрь-октябрь 2024 года

Корпорация развития Мурманской области выпустила тридцатый выпуск инвестиционного дайджеста. В сборнике представлены новости и события, оказавшие наибольшее влияние на инвестиционное развитие региона этой осенью (в сентябре-октябре 2024 года).

Осень стабильно считается активным периодом для деловой активности. К ноябрю число резидентов Арктической зоны достигло 275 проектов, таким образом Мурманская область сохраняет лидерство по привлечению инвестиций в Арктике с использованием специального преференциального режима. Новые резиденты планируют реализовать туристический проект «Пик Ферсмана», построить погрузочно-разгрузочный железнодорожный тупик, предприятие дорожного сервиса, а также конный манеж в Апатитах, аптеку в Варзуге и ресторан в Коле. На сегодняшний день общий объём инвестиций, привлекаемый резидентами, превысил 241 млрд рублей.

В сентябре Президент России Владимир Путин объявил на Восточном экономическом форуме, что в Мурманске появится кампус мирового уровня. Современную инфраструктуру для обучения и жизни студентов планируется создать на базе Мурманского арктического университета. В результате опорный университет расширит возможности приёма студентов до 11600 человек.

Событием, привлекшим внимание к Мурманской области на федеральном уровне, по мнению Корпорации развития, стало выступление губернатора на стратегической сессии под председательством Михаила Мишустина, во время которой Андрей Чибис представил инициативы по ускоренному социально-экономическому развитию Арктики. В частности, глава региона отметил, что финансирование объектов мастер-планов в рамках национальных проектов – это приоритет, также важно обеспечить дополнительное федеральное финансирование программ энергоэффективного капитального ремонта. Теперь предложенные инициативы будут детально проработаны совместно с коллегами из федеральных органов власти.

В начале осени Мурманскую область посетил полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. В рамках визита он одним из первых побывал на площадке реализованного инвестиционного проекта, терминала «Ударник». Современный рефрижераторный комплекс предназначен для хранения рыбопродукции и будет выполнять функции логистического распределительного центра. А следующим этапом реализации инвестиционного проекта станет создание судоремонтного предприятия,

Как отмечает Корпорация развития Мурманской области, о судоремонте, в сентябре губернатор подписал соглашение с «Государственной транспортной лизинговой компанией» и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера. Объем инвестиций по проекту составит более 20 млрд рублей. Таким образом заключенные в 2022 году договоренности о создании масштабного проекта перешли в практическую плоскость.

Стоит упомянуть, что этой осенью Мурманская область попала в лидеры ряда федеральных рейтингов. Наиболее важные из них представлены в инвестиционном дайджесте. В том числе, регион попал в тройку субъектов Северо-Западного федерального округа по уровню зарплат для рабочих. Это стало возможным благодаря заметному росту спроса на рабочую силу в Кольском Заполярье. Также Мурманская область — один из первых регионов в стране, где внедряют систему обработки обращений бизнеса на базе «Госуслуг». Апробировать новую систему можно на Инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/