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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.23 15:30

Судоремонтный кластер в Мурманске будет полностью запущен в 2026 году - Евгений Дитрих, глава ГТЛК

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) строит отечественный флот для Северного морского пути. 13 балкеров RSD59 с ледовым классов и пять «сорокатысячников» Handysize смогут выйти на трассу СМП в ближайшие пять лет. Чтобы новый флот можно было обслуживать и ремонтировать, ГТЛК в точке выхода к большому СМП — Мурманске — создаёт судоремонтный кластер. Кластер будет полностью запущен в 2026 году. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал глава ГТЛК Евгений Дитрих, сообщает www.gtlk.ru/press.

«На старте работы порта мы будем готовы отгрузить на СМП порядка 2 млн тонн, за горизонтом 2024 года возможно удвоение этого объёма. Мы также прорабатываем разные варианты диверсификации грузовой базы «Лавны», один из них – минеральные удобрения, за счёт чего общий объём перевалки достигнет 32-34 млн тонн. Потенциально весь этот груз может пойти по СМП при условии создания эффективной модели перевозки», – заявил Евгений Дитрих.

Для перевозки значительных объёмов грузов по СМП требуется новый отечественный флот, приспособленный к работе в Арктике. ГТЛК уже приступила к заказам на российских верфях таких судов – 13 балкеров с ледовым классом ice3, кроме того, до конца планируется отгорать конкурс на постройку 5 крупнотоннажных судна «Handysize».

«Чтобы новый флот работал без перебоев и безопасно, его нужно качественно и своевременно обслуживать и ремонтировать. Это особенно важно с учётом запрета захода судов под российским флагом на верфи Скандинавии. Для решения этой задачи мы в точке входа к Большому СМП – Мурманске – создаем судоремонтный кластер. Видим потенциальный спрос на обслуживание более 300 судов, приписанных к порту Мурманск», – отметил глава ГТЛК.

Проектирование судоремонтного кластера планируется начать в 2023 году, а в 2024 году – приступить к строительству объекта. В 2026 году комплекс (передаточный док, стапельные места, крытый эллинг, ремонтные цеха, большой плавдок), будет полностью введён в эксплуатацию со всей линейкой работ и услуг.

По словам Евгения Дитриха, ещё одним импульсом для развития СМП может стать расширенное использование беспилотников для осуществления различного вида работ – картографии и геодезии, мониторинга миграций животных и отслеживания ледовой обстановки, а также непосредственно доставки грузов.

 

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