Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда

По итогам за 2024 год российские работодатели, связанные со сферой судостроения и судоремонта разместили на hh.ru более 28 тысяч вакансий, превысив прошлогодний спрос на кадры на 13%. Работодатели на Северо-Западе страны за 11 месяцев этого года успели разместить почти 8 тысяч новых вакансий, связанных со сферой судостроения и ремонта.

Эксперты hh.ru подвели итоги 2024 года в сфере судостроения, узнали какие специалисты нужны, а также какую максимальную зарплату можно заработать, если строить корабли.

Спрос на персонал продолжает расти

По итогам за 2024 год российские работодатели, связанные со сферой судостроения и судоремонта разместили на hh.ru более 28 тысяч вакансий, превысив прошлогодний спрос на кадры на 13%. Работодатели на Северо-Западе страны за 11 месяцев этого года успели разместить почти 8 тысяч новых вакансий, связанных со сферой судостроения и ремонта. Это на треть (+27%) превышает прошлогодние показатели. Абсолютным лидером и в целом по РФ, и в СЗФО по «аппетитам» работодателей традиционно остаётся Петербург: здесь частные и государственные компании из судовой сферы разместили 5,8 тысячи вакансий, что на 28% больше, чем в 2023 году. В целом в Петербурге в сфере судостроения размещается каждая четвёртая вакансия по стране в этом году.

Между тем кроме Петербурга в общероссийский рейтинг регионов с самым выраженным спросом на судостроителей и ремонтников вошли компании и из других регионов СЗФО. Так, на 9 месте по числу рабочих мест в судостроении оказалась Ленобласть – почти 1 тысяча рабочих мест, спрос на кадры здесь вырос на 7%. Калининградская область остановилась на 12 месте по спросу на кадры, на регион приходится 2% рабочих мест в судостроении по стране. При этом рост потребности в кадрах более 80%! На Мурманскую область приходится 1% вакансий в судостроении по РФ, также в рейтинг вошли Карелия и Архангельская область, при этом в последней кадровый голод на судостроителей и ремонтников обострился на 45% за год.

Регион Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ(₽) Доля вакансий по отрасли Динамика за год Санкт-Петербург 74 713 - 126 437 23% 13% Удмуртская Республика 43 103 - 64 368 11% 23% Московская область 70 000 - 108 000 8% 98% Приморский край 71 264 - 116 322 8% 26% Москва 92 000 - 149 425 6% 24% Челябинская область 66 667 - 114 943 4% -20% Нижегородская область 60 000 - 114 943 3% 23% Ярославская область 48 000 - 90 000 3% 43% Ленинградская область 74 713 - 136 552 3% 7% Республика Татарстан 68 966 - 117 115 2% -11% Ростовская область 30 000 - 121 632 2% 44% Калининградская область 47 000 - 91 954 2% 83% Самарская область 68 966 - 149 425 2% 32% Свердловская область 124 828 - 189 655 1% -48% Республика Башкортостан 98 621 - 195 402 1% -40% Хабаровский край 74 000 - 149 425 1% 50% Мурманская область 68 966 - 126 437 1% 4% Пермский край 135 000 - 189 655 1% -38% Республика Карелия 49 996 - 91 954 1% 18% Архангельская область 103 448 - 200 000 0,5% 45%

Самой востребованной (по количеству новых вакансий и рабочих мест) профессией в судостроении по итогам 2024 года оказалась профессия токаря. За весь год компании искали более 2 тысяч данных специалистов. На втором месте по востребованности – слесари (1,4 тысячи вакансий), а на третьем – инженеры-конструкторы (1,2 тысячи вакансий по отрасли).

«Между тем кроме числа вакансий в целом по разным профессиям, также полезно знать, а на какие профессии за год существенно вырос спрос, то есть работников каких специальностей стали искать и нанимать чаще, чем, например, в 2023 году. И тут тоже есть существенные изменения. Так, если в 2023 году и лидерами по числу вакансий, и по приросту за год были токари, слесари и разнорабочие, то теперь это другие профессии. По итогам 2024 года рекорд по приросту востребованности за год в судостроении побили профессия начальника производства (+155% рост востребованности), механики (+123%) и маляры (+118% новых вакансий). Кроме того, на 57% выросла востребованность на инженеров по качеству, на 53% - на кладовщиков, на 41% - на мастеров смены, на 40% - на инженеров по охране труда и промышленной безопасности. В данном случае можно предположить, что многие работодатели, более-менее укомплектовав штат рабочими перешли на уровень управленческих, инженерных, финансовых профессий, которые также очень важных для развития отрасли и построения сильных команд», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Профессия Динамика спроса на профессию в отрасли за год Доля вакансий по профессии в отрасли за год Токарь, фрезеровщик, шлифовщик -3% 10% Слесарь, сантехник 0% 7% Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 22% 6% Сварщик -12% 6% Разнорабочий 47% 5% Технолог 0% 4% Начальник смены, мастер участка 41% 3% Экономист 37% 3% Бухгалтер 40% 3% Начальник производства 155% 3% Электромонтажник 3% 2% Менеджер по закупкам -9% 2% Сервисный инженер, инженер-механик 24% 2% Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 13% 2% Оператор станков с ЧПУ -31% 2% Инженер по качеству 57% 2% Водитель 35% 2% Маляр, штукатур 118% 2% Кладовщик 53% 2% Программист, разработчик 18% 2% Монтажник 35% 1% Машинист 26% 1%

Зарплаты – вверх, но не у всех

Данные hh.ru показывают, что чаще всего в поисках кадров для машиностроения и в том числе судостроения и ремонта в России находятся компании из Санкт-Петербурга – здесь по итогам за год было сконцентрировано более 7 тысяч отраслевых вакансий. На втором месте компании с офисами в Ижевске (2,7 тысячи вакансий), а на третьем – Московская область (1,6 тысячи вакансий). Между тем компании из разных регионов предлагают разный доход.

Так, одну из самых высоких зарплат (при достаточно, то есть не менее 200 вакансий в год) предлагают работодатели из Екатеринбурга (156,6 тысячи рублей), на втором месте московские компании (более 128 тысяч рублей), на третьем – Самарская область, здесь судостроители могут заработать до 125 тысяч рублей. На четвёртом месте по уровню дохода в отрасли – компании Владивостока (109 тысяч рублей), на пятом - из Санкт-Петербурга (108 тысяч рублей). В целом динамика медианной предлагаемой зарплаты в судостроительной отрасли страны достаточно стабильна: сейчас компании в целом по РФ предлагают доход на уровне 96 тыс. рублей, что на 19% больше, чем еще два года назад.

В рейтинг вакансий с одной из самых высоких зарплат на данный момент попали такие вакансии:

Токарь-универсал, https://spb.hh.ru/vacancy/116040545, зарплата до 300 000 ₽ за месяц, на руки.

Начальник участка внешней достройки, https://spb.hh.ru/vacancy/114313754, зарплата до 270 000 ₽ за месяц, до вычета налогов.

Сварщик на аргонно-дуговую сварку, https://spb.hh.ru/vacancy/109265942, зарплата до 250 000 ₽ за месяц, на руки.

Судокорпусник-ремонтник, https://spb.hh.ru/vacancy/110588018, зарплата до 290 000 ₽ за месяц, на руки.

Примечательно, что кроме зарплат выше рынка работодатели из судостроения предлагают также и другие «плюшки» тем, кто готов связать свою жить с кораблестроением. Так, ДМС могут получить в качестве бонуса 2\3 соискателей в данной отрасли при трудоустройстве.

Кроме того, за год компании более 1,2 тысячи раз упомянули в своих вакансиях переезд на новое место работы. Более того порядка 15% вакансий предлагается корпоративное жильё или помощь с арендой для иногородних работников. Каждый шестой работодатель готов помочь своему работнику с детским садом для его детей. Интересно, что компании заботятся и о питании, например, в 10% вакансий работникам обещают вкусное бесплатное питание, фрукты, овощи и чистую воду (наглядно на диаграмме).