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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.25 12:00

Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда

По итогам за 2024 год российские работодатели, связанные со сферой судостроения и судоремонта разместили на hh.ru более 28 тысяч вакансий, превысив прошлогодний спрос на кадры на 13%. Работодатели на Северо-Западе страны за 11 месяцев этого года успели разместить почти 8 тысяч новых вакансий, связанных со сферой судостроения и ремонта.

Эксперты hh.ru подвели итоги 2024 года в сфере судостроения, узнали какие специалисты нужны, а также какую максимальную зарплату можно заработать, если строить корабли.

Спрос на персонал продолжает расти

По итогам за 2024 год российские работодатели, связанные со сферой судостроения и судоремонта разместили на hh.ru более 28 тысяч вакансий, превысив прошлогодний спрос на кадры на 13%. Работодатели на Северо-Западе страны за 11 месяцев этого года успели разместить почти 8 тысяч новых вакансий, связанных со сферой судостроения и ремонта. Это на треть (+27%) превышает прошлогодние показатели. Абсолютным лидером и в целом по РФ, и в СЗФО по «аппетитам» работодателей традиционно остаётся Петербург: здесь частные и государственные компании из судовой сферы разместили 5,8 тысячи вакансий, что на 28% больше, чем в 2023 году. В целом в Петербурге в сфере судостроения размещается каждая четвёртая вакансия по стране в этом году.

Между тем кроме Петербурга в общероссийский рейтинг регионов с самым выраженным спросом на судостроителей и ремонтников вошли компании и из других регионов СЗФО. Так, на 9 месте по числу рабочих мест в судостроении оказалась Ленобласть – почти 1 тысяча рабочих мест, спрос на кадры здесь вырос на 7%. Калининградская область остановилась на 12 месте по спросу на кадры, на регион приходится 2% рабочих мест в судостроении по стране. При этом рост потребности в кадрах более 80%! На Мурманскую область приходится 1% вакансий в судостроении по РФ, также в рейтинг вошли Карелия и Архангельская область, при этом в последней кадровый голод на судостроителей и ремонтников обострился на 45% за год.

 

Регион

Рыночный диапазон з\п

 до вычета НДФЛ(₽)

Доля вакансий

 по отрасли

Динамика

за год

Санкт-Петербург

74713 - 126437

23%

13%

Удмуртская Республика

43 103 - 64 368

11%

23%

Московская область

70 000 - 108 000

8%

98%

Приморский край

71 264 - 116 322

8%

26%

Москва

92 000 - 149 425

6%

24%

Челябинская область

66 667 - 114 943

4%

-20%

Нижегородская область

60 000 - 114 943

3%

23%

Ярославская область

48 000 - 90 000

3%

43%

Ленинградская область

74713 - 136552

3%

7%

Республика Татарстан

68 966 - 117 115

2%

-11%

Ростовская область

30 000 - 121 632

2%

44%

Калининградская область

47000 - 91954

2%

83%

Самарская область

68 966 - 149 425

2%

32%

Свердловская область

124 828 - 189 655

1%

-48%

Республика Башкортостан

98 621 - 195 402

1%

-40%

Хабаровский край

74 000 - 149 425

1%

50%

Мурманская область

68966 - 126437

1%

4%

Пермский край

135 000 - 189 655

1%

-38%

Республика Карелия

49996 - 91954

1%

18%

Архангельская область

103448 - 200000

0,5%

45%

 

Самой востребованной (по количеству новых вакансий и рабочих мест) профессией в судостроении по итогам 2024 года оказалась профессия токаря. За весь год компании искали более 2 тысяч данных специалистов. На втором месте по востребованности – слесари (1,4 тысячи вакансий), а на третьем – инженеры-конструкторы (1,2 тысячи вакансий по отрасли).

«Между тем кроме числа вакансий в целом по разным профессиям, также полезно знать, а на какие профессии за год существенно вырос спрос, то есть работников каких специальностей стали искать и нанимать чаще, чем, например, в 2023 году. И тут тоже есть существенные изменения. Так, если в 2023 году и лидерами по числу вакансий, и по приросту за год были токари, слесари и разнорабочие, то теперь это другие профессии. По итогам 2024 года рекорд по приросту востребованности за год в судостроении побили профессия начальника производства (+155% рост востребованности), механики (+123%) и маляры (+118% новых вакансий). Кроме того, на 57% выросла востребованность на инженеров по качеству, на 53% - на кладовщиков, на 41% - на мастеров смены, на 40% - на инженеров по охране труда и промышленной безопасности. В данном случае можно предположить, что многие работодатели, более-менее укомплектовав штат рабочими перешли на уровень управленческих, инженерных, финансовых профессий, которые также очень важных для развития отрасли и построения сильных команд», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Профессия

 

Динамика спроса

на профессию

 в отрасли за год

Доля вакансий

по профессии

в отрасли за год

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

-3%

10%

Слесарь, сантехник

0%

7%

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

22%

6%

Сварщик

-12%

6%

Разнорабочий

47%

5%

Технолог

0%

4%

Начальник смены, мастер участка

41%

3%

Экономист

37%

3%

Бухгалтер

40%

3%

Начальник производства

155%

3%

Электромонтажник

3%

2%

Менеджер по закупкам

-9%

2%

Сервисный инженер, инженер-механик

24%

2%

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

13%

2%

Оператор станков с ЧПУ

-31%

2%

Инженер по качеству

57%

2%

Водитель

35%

2%

Маляр, штукатур

118%

2%

Кладовщик

53%

2%

Программист, разработчик

18%

2%

Монтажник

35%

1%

Машинист

26%

1%

 

Зарплаты – вверх, но не у всех

Данные hh.ru показывают, что чаще всего в поисках кадров для машиностроения и в том числе судостроения и ремонта в России находятся компании из Санкт-Петербурга – здесь по итогам за год было сконцентрировано более 7 тысяч отраслевых вакансий. На втором месте компании с офисами в Ижевске (2,7 тысячи вакансий), а на третьем – Московская область (1,6 тысячи вакансий).  Между тем компании из разных регионов предлагают разный доход.

Так, одну из самых высоких зарплат (при достаточно, то есть не менее 200 вакансий в год) предлагают работодатели из Екатеринбурга (156,6 тысячи рублей), на втором месте московские компании (более 128 тысяч рублей), на третьем – Самарская область, здесь судостроители могут заработать до 125 тысяч рублей. На четвёртом месте по уровню дохода в отрасли – компании Владивостока (109 тысяч рублей), на пятом - из Санкт-Петербурга (108 тысяч рублей). В целом динамика медианной предлагаемой зарплаты в судостроительной отрасли страны достаточно стабильна: сейчас компании в целом по РФ предлагают доход на уровне 96 тыс. рублей, что на 19% больше, чем еще два года назад.

В рейтинг вакансий с одной из самых высоких зарплат на данный момент попали такие вакансии:

Примечательно, что кроме зарплат выше рынка работодатели из судостроения предлагают также и другие «плюшки» тем, кто готов связать свою жить с кораблестроением. Так, ДМС могут получить в качестве бонуса 2\3 соискателей в данной отрасли при трудоустройстве.

Кроме того, за год компании более 1,2 тысячи раз упомянули в своих вакансиях переезд на новое место работы. Более того порядка 15% вакансий предлагается корпоративное жильё или помощь с арендой для иногородних работников. Каждый шестой работодатель готов помочь своему работнику с детским садом для его детей. Интересно, что компании заботятся и о питании, например, в 10% вакансий работникам обещают вкусное бесплатное питание, фрукты, овощи и чистую воду (наглядно на диаграмме).

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