Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
Эксперты hh.ru подвели итоги 2024 года в сфере судостроения, узнали какие специалисты нужны, а также какую максимальную зарплату можно заработать, если строить корабли.
Спрос на персонал продолжает расти
По итогам за 2024 год российские работодатели, связанные со сферой судостроения и судоремонта разместили на hh.ru более 28 тысяч вакансий, превысив прошлогодний спрос на кадры на 13%. Работодатели на Северо-Западе страны за 11 месяцев этого года успели разместить почти 8 тысяч новых вакансий, связанных со сферой судостроения и ремонта. Это на треть (+27%) превышает прошлогодние показатели. Абсолютным лидером и в целом по РФ, и в СЗФО по «аппетитам» работодателей традиционно остаётся Петербург: здесь частные и государственные компании из судовой сферы разместили 5,8 тысячи вакансий, что на 28% больше, чем в 2023 году. В целом в Петербурге в сфере судостроения размещается каждая четвёртая вакансия по стране в этом году.
Между тем кроме Петербурга в общероссийский рейтинг регионов с самым выраженным спросом на судостроителей и ремонтников вошли компании и из других регионов СЗФО. Так, на 9 месте по числу рабочих мест в судостроении оказалась Ленобласть – почти 1 тысяча рабочих мест, спрос на кадры здесь вырос на 7%. Калининградская область остановилась на 12 месте по спросу на кадры, на регион приходится 2% рабочих мест в судостроении по стране. При этом рост потребности в кадрах более 80%! На Мурманскую область приходится 1% вакансий в судостроении по РФ, также в рейтинг вошли Карелия и Архангельская область, при этом в последней кадровый голод на судостроителей и ремонтников обострился на 45% за год.
|
Регион
|
Рыночный диапазон з\п
до вычета НДФЛ(₽)
|
Доля вакансий
по отрасли
|
Динамика
за год
|
Санкт-Петербург
|
74 713 - 126 437
|
23%
|
13%
|
Удмуртская Республика
|
43 103 - 64 368
|
11%
|
23%
|
Московская область
|
70 000 - 108 000
|
8%
|
98%
|
Приморский край
|
71 264 - 116 322
|
8%
|
26%
|
Москва
|
92 000 - 149 425
|
6%
|
24%
|
Челябинская область
|
66 667 - 114 943
|
4%
|
-20%
|
Нижегородская область
|
60 000 - 114 943
|
3%
|
23%
|
Ярославская область
|
48 000 - 90 000
|
3%
|
43%
|
Ленинградская область
|
74 713 - 136 552
|
3%
|
7%
|
Республика Татарстан
|
68 966 - 117 115
|
2%
|
-11%
|
Ростовская область
|
30 000 - 121 632
|
2%
|
44%
|
Калининградская область
|
47 000 - 91 954
|
2%
|
83%
|
Самарская область
|
68 966 - 149 425
|
2%
|
32%
|
Свердловская область
|
124 828 - 189 655
|
1%
|
-48%
|
Республика Башкортостан
|
98 621 - 195 402
|
1%
|
-40%
|
Хабаровский край
|
74 000 - 149 425
|
1%
|
50%
|
Мурманская область
|
68 966 - 126 437
|
1%
|
4%
|
Пермский край
|
135 000 - 189 655
|
1%
|
-38%
|
Республика Карелия
|
49 996 - 91 954
|
1%
|
18%
|
Архангельская область
|
103 448 - 200 000
|
0,5%
|
45%
Самой востребованной (по количеству новых вакансий и рабочих мест) профессией в судостроении по итогам 2024 года оказалась профессия токаря. За весь год компании искали более 2 тысяч данных специалистов. На втором месте по востребованности – слесари (1,4 тысячи вакансий), а на третьем – инженеры-конструкторы (1,2 тысячи вакансий по отрасли).
«Между тем кроме числа вакансий в целом по разным профессиям, также полезно знать, а на какие профессии за год существенно вырос спрос, то есть работников каких специальностей стали искать и нанимать чаще, чем, например, в 2023 году. И тут тоже есть существенные изменения. Так, если в 2023 году и лидерами по числу вакансий, и по приросту за год были токари, слесари и разнорабочие, то теперь это другие профессии. По итогам 2024 года рекорд по приросту востребованности за год в судостроении побили профессия начальника производства (+155% рост востребованности), механики (+123%) и маляры (+118% новых вакансий). Кроме того, на 57% выросла востребованность на инженеров по качеству, на 53% - на кладовщиков, на 41% - на мастеров смены, на 40% - на инженеров по охране труда и промышленной безопасности. В данном случае можно предположить, что многие работодатели, более-менее укомплектовав штат рабочими перешли на уровень управленческих, инженерных, финансовых профессий, которые также очень важных для развития отрасли и построения сильных команд», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.
|
Профессия
|
Динамика спроса
на профессию
в отрасли за год
|
Доля вакансий
по профессии
в отрасли за год
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
-3%
|
10%
|
Слесарь, сантехник
|
0%
|
7%
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
22%
|
6%
|
Сварщик
|
-12%
|
6%
|
Разнорабочий
|
47%
|
5%
|
Технолог
|
0%
|
4%
|
Начальник смены, мастер участка
|
41%
|
3%
|
Экономист
|
37%
|
3%
|
Бухгалтер
|
40%
|
3%
|
Начальник производства
|
155%
|
3%
|
Электромонтажник
|
3%
|
2%
|
Менеджер по закупкам
|
-9%
|
2%
|
Сервисный инженер, инженер-механик
|
24%
|
2%
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
13%
|
2%
|
Оператор станков с ЧПУ
|
-31%
|
2%
|
Инженер по качеству
|
57%
|
2%
|
Водитель
|
35%
|
2%
|
Маляр, штукатур
|
118%
|
2%
|
Кладовщик
|
53%
|
2%
|
Программист, разработчик
|
18%
|
2%
|
Монтажник
|
35%
|
1%
|
Машинист
|
26%
|
1%
Зарплаты – вверх, но не у всех
Данные hh.ru показывают, что чаще всего в поисках кадров для машиностроения и в том числе судостроения и ремонта в России находятся компании из Санкт-Петербурга – здесь по итогам за год было сконцентрировано более 7 тысяч отраслевых вакансий. На втором месте компании с офисами в Ижевске (2,7 тысячи вакансий), а на третьем – Московская область (1,6 тысячи вакансий). Между тем компании из разных регионов предлагают разный доход.
Так, одну из самых высоких зарплат (при достаточно, то есть не менее 200 вакансий в год) предлагают работодатели из Екатеринбурга (156,6 тысячи рублей), на втором месте московские компании (более 128 тысяч рублей), на третьем – Самарская область, здесь судостроители могут заработать до 125 тысяч рублей. На четвёртом месте по уровню дохода в отрасли – компании Владивостока (109 тысяч рублей), на пятом - из Санкт-Петербурга (108 тысяч рублей). В целом динамика медианной предлагаемой зарплаты в судостроительной отрасли страны достаточно стабильна: сейчас компании в целом по РФ предлагают доход на уровне 96 тыс. рублей, что на 19% больше, чем еще два года назад.
В рейтинг вакансий с одной из самых высоких зарплат на данный момент попали такие вакансии:
- Токарь-универсал, https://spb.hh.ru/vacancy/116040545, зарплата до 300 000 ₽ за месяц, на руки.
- Начальник участка внешней достройки, https://spb.hh.ru/vacancy/114313754, зарплата до 270 000 ₽ за месяц, до вычета налогов.
- Сварщик на аргонно-дуговую сварку, https://spb.hh.ru/vacancy/109265942, зарплата до 250 000 ₽ за месяц, на руки.
- Судокорпусник-ремонтник, https://spb.hh.ru/vacancy/110588018, зарплата до 290 000 ₽ за месяц, на руки.
Примечательно, что кроме зарплат выше рынка работодатели из судостроения предлагают также и другие «плюшки» тем, кто готов связать свою жить с кораблестроением. Так, ДМС могут получить в качестве бонуса 2\3 соискателей в данной отрасли при трудоустройстве.
Кроме того, за год компании более 1,2 тысячи раз упомянули в своих вакансиях переезд на новое место работы. Более того порядка 15% вакансий предлагается корпоративное жильё или помощь с арендой для иногородних работников. Каждый шестой работодатель готов помочь своему работнику с детским садом для его детей. Интересно, что компании заботятся и о питании, например, в 10% вакансий работникам обещают вкусное бесплатное питание, фрукты, овощи и чистую воду (наглядно на диаграмме).