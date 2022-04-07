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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.22 11:00

Судостроение в новой реальности: что происходило в отрасли в первом квартале 2022 года

По итогам первого квартала 2022 года российские компании из отрасли «Судостроение», разместили почти 5700 новых вакансий, что несмотря на обострение геополитической ситуации на 84% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.  

Эксперты hh.ru проанализировать рынок труда в судостроительной отрасли страны и выяснили, какие компании больше всего заинтересованы в новых работниках, какие специалисты нужны, сколько им готовы платить и насколько сложно сейчас найти работу в судовом деле.

Спрос на работников в судостроении в начале года нестабильный  

С начала 2022 года российские работодатели из судостроительной отрасли немного снизили спрос на работников, сохранив прирост по вакансиям на уровне ноябрьских значений 2021 года. При этом уже в феврале на фоне обострения внешнеполитической ситуации начала снижаться и активность работодателей: часть компаний занимали выжидательную позицию, а часть начали приостанавливать поиск и найм персонала. Между тем уже в марте спрос начал восстанавливаться и существенно вырос относительно мартовских значений 2021 года (подробно на диаграмме 1).

Статистика также показывает, что по итогам первого квартала 2022 года каждая пятая вакансия (22%) на Северо-Западе страны в области машиностроения приходится именно на судостроительную отрасль. По Санкт-Петербургу данная доля еще больше – каждая четвертая вакансия (25%) в области машиностроения опубликована работодателями из судостроения. В целом по России доля вакансий в судостроение в машиностроительной сфере - 16%. Если сравнивать с показателями четвертого квартала 2021 года, мы увидим, что все-таки доля судостроительных вакансий в машиностроительном отечественном секторе снизилось, в среднем на 2–4% (подробно на диаграмме 2). 

География вакансий в сфере судостроения достаточно разнообразна. Так, по итогам прошедших трех месяцев лидером по спросу на работников и числу вакансий стали петербургские работодатели (каждая пятая вакансия или 21%, что на 6% меньше, чем в конце 2021 года). На втором месте, прибавив по сравнению с концом 2021 года 12% вакансий, оказалась Удмуртская республика: 16% вакансий от общего числа в судостроении по итогам квартала. Приморский край, который до этого постоянно занимал второе место, спустился на третье место рейтинга - 9%. (подробно на диаграмме 3). 

Согласно данным сервиса «Карта вакансий» hh.ru, по итогам первого квартала 2022 года активней других вакансии в отрасли «Машиностроение» и ее подсферах судостроение, судоремонт, а также продукция судостроения (продвижение, оптовая торговля) размещали следующие компании:

  • Калашников
  • РосТруд / БизнесПроцесс
  • ПРОФКАДРЫ
  • Группа Компаний «Доброфлот»
  • Машиностроительный завод ЗиО-Подольск
  • КОНАР
  • Радар ММС
  • Росконсалт-С
  • Центр судоремонта Дальзавод
  • Балтийский завод
  • Невский судостроительно-судоремонтный завод
  • НПК Морсвязьавтоматика
  • Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы
  • Находкинский судоремонтный завод
  • Группа компаний Арис и ГЕСЕР
  • НПП ОРИОН
  • Пролетарский завод
  • Технорос
  • СтройСервис
  • Филиал 35 СРЗ АО ЦС «Звездочка».

В свою очередь по итогам первых трёх месяцев 2022 года россияне-соискатели, имеющие опыт работы в судостроительной отрасли, разместили или обновили почти 13 тысяч резюме.  Такой рост интереса к трудоустройству сейчас характерен для всего рынка труда и может быть связан с несколькими причинами: это либо начавшиеся сокращения (или их предчувствие), либо мониторинг рынка в поисках вакансий в наиболее стабильных компаниях.

Наибольший интерес к работе проявляли соискатели из Петербурга, Москвы и Нижегородской области – на эти регионы приходится почти половина всех резюме от соискателей, имеющих опыт работы судостроительном секторе страны. 

Уровень конкуренции в связи с происходящим (приостановка поиска и найма сотрудников рядом компаний и рост резюме) начал увеличиваться. Так, если ко второй половине 2021 года он плавно снижался и до конца года не превышал значения 4. В начале 2022 года он оставался примерно на том же уровне, однако за последний месяц уровень конкуренции начал расти, причём достаточно быстро. К концу прошлой недели он составил 5,6 резюме на вакансию в целом по рынку.

Заметнее всего hh. индекс за последние недели вырос в сферах административного персонала, страхования и юриспруденции. По-прежнему дефицит работников ощущается в сферах консультирования, рабочего персонала, строительства, добычи сырья, продажах и производстве. Среди регионов наибольшим ростом уровня конкуренции отличились Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. 

Атмосфера в судостроительной отрасли в целом повторяет общий тренд – уровень конкуренции растет. Но в данном случае ситуация с усложнением поиска работы характерна лишь для ряда профессий, которые заняты в судостроении (в первую очередь для «белых» воротничков), но не для рабочих специальностей, которые всё также находятся в большом спросе у работодателей.

Сейчас в среднем на одну вакансию в сфере судостроения приходится порядка 2–3 резюме (прирост на 1 пункт), что ниже нормы и не вызывает переживаний. Но если взглянуть на отдельные профессии, мы увидим, что, например, юристам (9,6 резюме на вакансию), административному персоналу (7,2), научным работникам (7,1), HR-специалистам (6) и бухгалтерам (6) уже сейчас найти работу достаточно сложно из-за того, что конкурентов на рынке труда много, а выбор вакансий по их специальностям не такой широкий как раньше (подробно на диаграмме 4).  

Востребованные специалисты – рабочие на промплощадках и офисные специалисты

По итогам квартала в топ по востребованности у работодателей из сферы судостроения, как и в коне 2021 года, входят инженеры самых разных специализаций (19% от общего числа вакансий, что на 3% больше, чем в 4 квартале 2021). На втором месте по спросу слесари (12%, что на 5% больше, чем в конце 2021 года), на третьем – токари (10%, что на 4% больше, чем в 2021). Также у работодателей из сферы судостроения держится спрос на офисных сотрудников: бухгалтеров, программистов, экономистов, конструкторов (подробно на диаграмме 5). 

При этом запросы работодателей не всегда совпадают с соискательскими интересами реализации в профессии. Так, россияне среди прочего интересуются в судостроительном секторе работой в качестве менеджеров по закупкам, начальников производства, менеджеров по продажам, сервисных инженеров, инженеров по качеству, аналитиков. В данном случае мы видим, превалирование «беловоротничковых» резюме над «синими», то есть рабочими специальностями (подробно на диаграмме 6)

Зарплатные запросы растут, предложения - нет

Медианная предлагаемая в зарплата в вакансиях от судостроительных компаний по итогам 1 квартала составляет порядка 65 000 рублей, что на 6% меньше, чем в конце 2021 года. В ретроспективе прошлого года видно, что средняя предлагаемая зарплата в судовом деле постепенно росла, но при этом все равно не поспевала за уровнем инфляции в стране. При этом в свете кризиса часть работодателей в целом снизили планку зарплаты в новых вакансиях (подробно на диаграмме 7). 

При этом со стороны соискательских запросов видно, что устроит зарплата на уровне 65 000 рублей в среднем может порядка 42% кандидатов, а вот еще 20% ожидают зарплату в диапазоне от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (подробно на диаграмме 8). 

Кроме того, на диаграмме №10 видно, что по ряду профессий, наиболее востребованных в судовом деле, в целом по стране работодатели снижали среднюю предлагаемую зарплату: в вакансиях для инженеров, сварщиков, машинистов, водителей, бухгалтеров, маркетологов и др. С другой стороны, есть профессии, где наоборот наблюдается прирост средней зарплаты: в вакансиях для токарей, технологов, наладчиков, сборщиков, механиков, разнорабочих, монтажников (подробно на диаграмме 9)

Рейтинг высокооплачиваемых *вакансий от компаний, работающих в отрасли «Судостроение»:

  • Менеджер направления свежемороженой рыбопродукции, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53660535, Артем;
  • Инженер-программист 1 категории, от 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52044510, поселок Понтонный;
  • Главный конструктор палубного оборудования, от 145 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53843077, Санкт-Петербург;
  • Машинист трубоукладчика, от 135 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/54055761, Иркутск;
  • Директор филиала, от 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/54256955, Санкт-Петербург;
  • Матрос службы обработки на КРКПБ "Всеволод Сибирцев", до 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/53598910, Владивосток;
  • Слесарь-судоремонтник на ремонт оборудования внутри отсеков судов и цистерн, до 160 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52274629, Владивосток;
  • Рабочий изолировщик/изолировщица, от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53864883, Хабаровск;
  • Котельщик судовой, до 160 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53604977, Владивосток;
  • Трубопроводчик судовой, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54018840, Владивосток.

 

* - данные вакансий по состоянию на 4 апреля 2022 года.

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