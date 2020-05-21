Суду придётся серьёзно разбираться в причинах крушения «Sukhoi Superjet 100» в Шереметьево

Как редакция «Арктик-ТВ» сообщала, Химкинский городской суд Подмосковья 21 мая начинает рассмотрение дела о крушении «SuperJet».

Напомним, катастрофа произошла год назад в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек. На скамье подсудимых оказался командир судна Денис Евдокимов. Он обвиняется в нарушении правил эксплуатации самолёта, которые, по версии следственного комитета России, и стали причиной трагедии. За это обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал о своей версии причин крушения «Sukhoi Superjet 100» в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.

По словам бывшего замминистра гражданской авиации СССР, действия командира борта Дениса Евдокимова «с движениями ручки управления самолетом говорят о том, что система неадекватно реагировала, с явным запаздыванием». Он напомнил, что она была повреждена молнией, что и стало причиной «грубой посадки самолёта», передаёт «Лента.ру».

С ним согласен и бывший испытатель «Sukhoi Superjet 100» (SSJ-100) Александр Иванов. По его мнению, сгоревший воздушное судно стало неуправляемым еще в воздухе, после удара молнии. После этого самолёт «стал неуправляемым и похожим на автомобиль, который с огромным люфтом в руле мчится по узкому шоссе».

Следственный комитет России объявил о завершении следствия по этому резонансному делу, по которому обвиняют пилота Дениса Евдокимова. Однако в авиационном сообществе до сих пор нет единого мнения о причинах катастрофы.