Суды поддержали позицию Мурманского УФАС России в делах о нарушении антимонопольного законодательства

Мурманское УФАС России признало в действиях предпринимателя нарушение Закона о защите конкуренции.

Ранее в службу обратились предприниматели из разных регионов России. Они столкнулись с недобросовестными действиями при реализации биодобавок для женщин «SILVER FOX» и биологических добавок для мужчин «SUPER BLACK ANT KING ЧЕРНЫЙ МУРАВЕЙ».

Предприниматель из Мурманска зарегистрировал товарные знаки «SILVER FOX» и «BLACK ANT KING», которые ранее широко использовались конкурентами для обозначения и продвижения товара.

После получения исключительных прав он потребовал от конкурентов прекратить использование товарных знаков.

Антимонопольный орган посчитал, что действия предпринимателя из Мурманска направлены на устранение конкурентов с рынка путём регистрации товарных знаков в отношении уже существующих на рынке товара. Такие действия противоречат принципам добросовестной конкуренции, разумности и справедливости.*

Решениями Мурманского УФАС предприниматель признан нарушившим антимонопольное законодательство.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, предприниматель не согласился с решением службы и обратился в арбитражный суд. Однако судебная инстанция подтвердила правомерность позиции антимонопольного органа.

Мурманское УФАС России продолжает пресекать подобные схемы, направленные на ограничение конкуренции, и напоминает предпринимателям о недопустимости недобросовестных практик при ведении экономической деятельности.

* - часть 1 статьи 14.4 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусматривает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.