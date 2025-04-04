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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.25 16:30

Суды трёх инстанций встали на сторону антимонопольного ведомства, отклонив жалобу предпринимателя из Башкортостана

В Мурманское УФАС обратился предприниматель с жалобой на действия заказчика.

Ранее был объявлен аукцион на поставку мебели для школы. В описании закупки заказчик указал дополнительные требования: дверные ручки должны были быть шестиугольными, а теснение сидений и спинок ученических стульев должно иметь шестиугольный форму.

Заявитель утверждал, что эти требования были чрезмерными и ограничивали число потенциальных участников торгов. Однако он не представил доказательств, подтверждающих, что эти требования давали некоторым участникам преимущество перед другими или создавали непреодолимые препятствия для потенциальных участников торгов, включая его самого.

Заказчик при описании объекта закупки руководствовался необходимостью поддержания единого стиля оформления школьных помещений и стремлением обеспечить долговечность приобретаемой продукции. И считает, что данные требования к закупке не могут рассматриваться как ограничение количества потенциальных участников данной закупки.

Ведомство признало жалобу предпринимателя необоснованной.

Заявитель не согласился с решением Мурманского УФАС России и обратился в суд. Суды трёх инстанции отклонили иск заявителя и оставили решение антимонопольного органа в силе.

 

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