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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.21 14:30

«СУЭК. 20 лет роста и созидания»: мурманчане вошли в число победителей и призёров конкурса «СУЭК – моя большая семья»

Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов поздравил ведущего специалиста отдела закупок службы материально-технического снабжения АО «Мурманский морской торговый порт» Анастасию Сидорову и докера-механизатора укрупненной комплексной бригады №30 Грузового района №1 АО «Мурманский морской торговый порт» Андрея Пушкаря, которые достойно представили мурманских портовиков в творческом конкурсе «СУЭК – моя большая семья».

Андрей Пушкарь занял в конкурсе второе место. Он направил на суд высокого творческого жюри свою поэтическую работу, посвящённую надёжным профессиональным и человеческим связям между Мурманским морским торговым портом и другими предприятиями, входящими в Национальную транспортную компанию и Сибирскую угольную энергетическую компанию. В НТК и СУЭК успешно трудятся свыше ста тысяч человек: шахтеры, железнодорожники, энергетики, портовики. Их всех и называют «Большой семьёй СУЭК».

Спешу домой в такси, погода – лето.

Таксист ворчит на пафос новостей,

Переключил, а я ему:

– Оставь на этом,

Там о работе говорят моей!

 

Он вдруг с усмешкой:

– О, работник порта!

И как, дружище, счастлив тем и горд?!

Я там "пахал" в две тысячи четвёртом,

Но, говорят, что порт давно не тот!

– Да тот же, знаешь, даже лучше стало!

Работаю уже семнадцать лет

И радуюсь романтике причалов,

По мне так места лучше в мире нет...

– Давай, кулик, хвали своё болото!

Вы там шахтёры все уже давно,

Работники СУЭКа, а не порта,

Не докеры – весёлое кино!

 

Обидно стало, закипел от злости,

Я не люблю, когда за полгроша

Перемывают в разговоре кости,

Тем более не зная ни шиша!

– А чем же мы не докеры, скажи-ка,

И что тебе шахтёры и СУЭК?!

Ты оскорбил своим скабрезным криком

Не семь десятков тысяч человек,

Но дружную семью, в которой каждый

И труд свой ценит, и его итог,

И близких – что немало важно! –

С которыми он множество дорог

Плечом к плечу за двадцать лет протопал

Сквозь мглу печалей, грохоты побед

Не для того, чтоб насмехался кто-то!

Останови-ка! На! Бывай! Привет!

 

И хлопнув дверью выпалил:

– А сдачу

На розы для жены своей потрать!

 

Увы, не мог от злости я иначе

Наш добрый имидж делом доказать

И взглядом проводив его с укором

Я вспомнил у Высоцкого куплет

О золоте – о чёрном – о шахтёрах,

Дающих нам работу много лет...

Творческий конкурс «СУЭК – моя большая семья!» проводится в самой крупной угольной компании России ежегодно. Его главная цель – это укрепление семейных ценностей, сплочение и объединение семей вокруг общего дела, поддержка творческих начинаний. Вместе горняки, их дети, ветераны предприятий рисуют, пишут стихи и рассказы, создают уникальные поделки в различных техниках. Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов вручил портовикам награды от СУЭК и ММТП и пожелал новых творческих успехов.

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