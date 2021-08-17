«СУЭК. 20 лет роста и созидания»: мурманчане вошли в число победителей и призёров конкурса «СУЭК – моя большая семья»
Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов поздравил ведущего специалиста отдела закупок службы материально-технического снабжения АО «Мурманский морской торговый порт» Анастасию Сидорову и докера-механизатора укрупненной комплексной бригады №30 Грузового района №1 АО «Мурманский морской торговый порт» Андрея Пушкаря, которые достойно представили мурманских портовиков в творческом конкурсе «СУЭК – моя большая семья».
Андрей Пушкарь занял в конкурсе второе место. Он направил на суд высокого творческого жюри свою поэтическую работу, посвящённую надёжным профессиональным и человеческим связям между Мурманским морским торговым портом и другими предприятиями, входящими в Национальную транспортную компанию и Сибирскую угольную энергетическую компанию. В НТК и СУЭК успешно трудятся свыше ста тысяч человек: шахтеры, железнодорожники, энергетики, портовики. Их всех и называют «Большой семьёй СУЭК».
Спешу домой в такси, погода – лето.
Таксист ворчит на пафос новостей,
Переключил, а я ему:
– Оставь на этом,
Там о работе говорят моей!
Он вдруг с усмешкой:
– О, работник порта!
И как, дружище, счастлив тем и горд?!
Я там "пахал" в две тысячи четвёртом,
Но, говорят, что порт давно не тот!
– Да тот же, знаешь, даже лучше стало!
Работаю уже семнадцать лет
И радуюсь романтике причалов,
По мне так места лучше в мире нет...
– Давай, кулик, хвали своё болото!
Вы там шахтёры все уже давно,
Работники СУЭКа, а не порта,
Не докеры – весёлое кино!
Обидно стало, закипел от злости,
Я не люблю, когда за полгроша
Перемывают в разговоре кости,
Тем более не зная ни шиша!
– А чем же мы не докеры, скажи-ка,
И что тебе шахтёры и СУЭК?!
Ты оскорбил своим скабрезным криком
Не семь десятков тысяч человек,
Но дружную семью, в которой каждый
И труд свой ценит, и его итог,
И близких – что немало важно! –
С которыми он множество дорог
Плечом к плечу за двадцать лет протопал
Сквозь мглу печалей, грохоты побед
Не для того, чтоб насмехался кто-то!
Останови-ка! На! Бывай! Привет!
И хлопнув дверью выпалил:
– А сдачу
На розы для жены своей потрать!
Увы, не мог от злости я иначе
Наш добрый имидж делом доказать
И взглядом проводив его с укором
Я вспомнил у Высоцкого куплет
О золоте – о чёрном – о шахтёрах,
Дающих нам работу много лет...
Творческий конкурс «СУЭК – моя большая семья!» проводится в самой крупной угольной компании России ежегодно. Его главная цель – это укрепление семейных ценностей, сплочение и объединение семей вокруг общего дела, поддержка творческих начинаний. Вместе горняки, их дети, ветераны предприятий рисуют, пишут стихи и рассказы, создают уникальные поделки в различных техниках. Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов вручил портовикам награды от СУЭК и ММТП и пожелал новых творческих успехов.