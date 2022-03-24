СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» дали старт конкурсу «Комфортная среда обитания»

Сибирская угольная энергетическая компания и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» объявили о старте ежегодного Межрегионального конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания». Конкурс направлен на создание благоприятной среды и комфортных условий для жителей территорий, где работают предприятия «СУЭК», «СГК» и «НТК». К участию в конкурсе приглашают инициативные группы, активных граждан, учреждения социальной сферы, некоммерческие организации.

В этом году, чтобы сделать партнёрство жителей и СУЭК в формировании комфортной среды максимально эффективным, на сайте Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» был организован предварительный онлайн-опрос по наиболее актуальным проблемам благоустройства. В числе наиболее востребованных направлений работы жители указали отсутствие достаточного числа объектов для современного активного досуга подростков и молодёжи, наличие бродячих животных в населенных пунктах, отсутствие современного благоустроенного общедоступного пространства для проведения выходных, праздников и других массовых мероприятий, состояние дворов, подъездов, фасадов домов и др. Также граждан беспокоят свалки мусора, загрязненные берега местных рек и озер, недостаточное число мест для пеших прогулок, неудовлетворительное состояние мест для занятий спортом и физкультурой. Впоследствии результаты опроса организаторы используют для уточнения номинаций самого конкурса.

Конкурс «Комфортная среда обитания» проводится ежегодной с 2011 года при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в Красноярском, Алтайском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской, Мурманской и Новосибирской областях, Республиках Бурятия и Хакасия. За предыдущие годы грантовая поддержка СУЭК и Фонда позволила создать в этих регионах новые общественные пространства, памятные места, спортивные и познавательные локации и многое другое.

Фото: https://vk.com/murport51?w=wall-149919532_2448&z=photo-149919532_457248204%2Fwall-149919532_2448