СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» дали старт конкурсу «Комфортная среда обитания»

Сибирская угольная энергетическая компания и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» объявили о старте ежегодного Межрегионального конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания». Конкурс направлен на создание благоприятной среды и комфортных условий для жителей территорий, где работают предприятия СУЭК, СГК и НТК: в Республиках Бурятия и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области – Кузбассе, Новосибирской области, городах Мурманск и Туапсе.

К участию в конкурсе приглашают учреждения социальной сферы, инициативные группы и жителей города Мурманска, а также действующие на территории областного центра Компании. Заявки принимаются до 14 марта 2023 года по адресу: ChadaevaGF@portmurmansk.ru

Чтобы сделать партнёрство мурманчан и СУЭК в формировании комфортной среды максимально эффективным, будет организовано итоговое общественное голосование за конкурсные проекты на сайте: fond.suek.ru.

Номинации:

• «Экология и безопасность» – проекты, направленные на решение проблем загрязнения окружающей среды, нелегальных свалок мусора, а также проблем с бродячими/одичавшими животными.

• «Территория здоровья» – проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, популяризацию спорта и физкультуры, создание и поддержание объектов для современного активного досуга жителей разных возрастов (спортплощадки, тренировочные залы, воркауты, скейтпарки, веревочные парки и т.д.).

• «Уютный двор, уютный дом» – проекты, направленные на благоустройство и эстетическое оформление дворов, детских площадок, подъездов, фасадов.

• «Комфорт в праздники и будни» – проекты, направленные на современное благоустройство общедоступного пространства для проведения массовых мероприятий, а также повседневного отдыха пожилых людей, семей с маленькими детьми и т.д.

• «Познаём Россию» – проекты, направленные на знакомство с природой России и традиционной культурой местных сообществ, содействующие сохранению природных богатств и местной социокультурной среды.

Как сообщает пресс-служба АО «ММТП», конкурс «Комфортная среда обитания» проводится ежегодной с 2011 года при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в Красноярском, Алтайском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской, Мурманской и Новосибирской областях, Республиках Бурятия и Хакасия. За предыдущие годы грантовая поддержка СУЭК и Фонда позволила создать в этих регионах новые общественные пространства, памятные места, спортивные и познавательные локации и многое другое.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250930%2Falbum-149919532_00%2Frev