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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.21 13:10

СУЭК исполнилось 20 лет: работников поздравляют руководители страны и регионов

Сегодня исполняется 20 лет Сибирской угольной энергетической компании - одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира. Поздравления в адрес сотрудников направили руководители страны и регионов.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой - 20-летием создания Сибирской угольной энергетической компании. СУЭК по праву считается одним из флагманов российской угольной, энергетической промышленности и транспортной логистики. Столь значимые достижения стали возможны благодаря грамотным, передовым управленческим решениям и слаженным действиям вашей большой команды, где ведущая роль принадлежит шахтерам, их нелегкому труду и производственным успехам. Компания отличается безукоризненной деловой репутацией, которую создают профессионалы самой высокой квалификации. Особое внимание уделяется повышению безопасности работы горняков, внедрению инновационных, экологических, ресурсосберегающих технологий. И конечно, отмечу огромный вклад СУЭК в совершенствование социальной инфраструктуры регионов, активное участие в реализации проектов в сфере демографии, образования, медицины, спорта, патриотического воспитания молодежи. Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи - на благо и в интересах России. Желаю вам всего наилучшего», - отметил в своем поздравлении Президент Российской Федерации В.В. Путин.

АО «Мурманский морской торговый порт» вошло в Сибирскую угольную энергетическую компанию в 2012 году. С этого момента начался качественной новый этап истории предприятия. Были реализованы передовые инфраструктурные, экологические и социальные проекты, которые позволили предприятию войти в число лидеров среди российских портов.

«Уважаемые работники АО «СУЭК»! Сердечно поздравляю вас с юбилеем Компании! 20 лет работы Сибирской угольной энергетической компании — история непрерывного восхождения от успеха к успеху на важнейшем для страны поприще добычи энергоресурсов и производства энергии. При этом СУЭК по праву заслужила репутацию не только успешной, но и крайне ответственной компании, вкладывая гигантские средства в социальные и природоохранные программы. Как и любая по-настоящему крупная бизнес- структура, СУЭК не замыкается в узких рамках одной отрасли, осваивая различные направления деятельности. В Кольском Заполярье главным ее активом является градообразующее предприятие областного центра — Мурманский морской торговый порт, один из ведущих российских портов Арктического бассейна. Почетные звания «Лидер отрасли» и «Лучшее экологическое предприятие», завоеванные ММТП в конкурсе Росморречфлота в прошедшем году, свидетельствуют об огромном внимании, которое СУЭК уделяет постоянному совершенствованию производства и поддержанию деловой репутации.

Дорогие друзья! Вам посчастливилось трудиться в Компании, являющейся одним из лидеров и локомотивов российской экономики. Каждый из вас — замечательный профессионал, и сегодняшний успех СУЭК — ваша общая заслуга. От всей души желаю вам здоровья, счастья и новых трудовых достижений, а Сибирской угольной энергетической компании — процветания и развития на долгие годы вперед!» - поздравил коллектив с юбилеем Губернатор Мурманской области А.В. Чибис.

Наша справка:

АО «Национальная транспортная компания» (НТК), ключевыми партнерами которой являются СУЭК, ЕвроХим и СГК, выступает Управляющей компанией АО «Мурманский морской торговый порт». В конце 2020 года транспортные активы СУЭК и Еврохим, которые отмечают 20-летие в этом году, переданы в управление вновь созданной операторской компании - НТК. На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 тысяч человек. Основной акционер Андрей Мельниченко.

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