«Суета сует»: Драматический театр Северного флота открыл свой 89-й творческий сезон

Открытие сезона началось со спектакля по произведению Аркадия Аверченко «Суета сует».

В предъюбилейном театральном сезоне артисты продолжат показы полюбившимся североморцам спектаклей военно-патриотической направленности, а также классики драматического жанра, такие как пьесы Александра Островского и других российских и зарубежных драматургов.

Современные театральные постановки вызовут интерес зрителей разных возрастов. Утром по воскресеньям в театре Северного флота будут демонстрироваться детские спектакли. По вечерам в выходные дни состоятся показы для школьников и взрослых. Также артисты будут давать выездные спектакли в гарнизонах Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, Драматический театр Северного флота является старейшим театром Кольского Заполярья. Он был основан в главной базе Северного флота — Полярном. Первыми его актерами были военные моряки Северного флота и их жены. В послевоенное время в театре выступали народные артисты СССР Валентин Плучек и Михаил Пуговкин.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481764@egNews