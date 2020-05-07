Сухогруз «Кузьма Минин» ММП переработают на металлолом в Турции

Сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства, арестованный в Великобритании, а затем проданный на аукционе за долги судовладельца, направляется в последнее 3-недельное плавание. Как сообщает корпорация «Би-би-си», севшее 17 месяцев назад около порта Фалмут на мель судно, после ремонтных работ в ближайшее время отбуксируют на судоверфь в Турцию для переработки на металлолом.

Экипаж судна в составе 18 человек был ранее репатриирован, а надзор за теплоходом осуществляли работники судостроительной компании «A&P Falmouth». Торги по продаже теплохода водоизмещением 16 тысяч тонн с целью погашения долгов прошли 19 марта. Его владельцем, по данным «Би-би-си», стала сингапурская компания, которая отдала за сухогруз чуть более 1 млн долларов США (около 760 тысяч фунтов стерлингов).

По словам представителя гавани Фалмут Марка Сэнсома, с буксировкой судна «завершается длительная и сложная история, связанная вначале со спасением сухогруза, а затем его продажей и переименованием».