Сухопутные и береговые войска Северного флота успешно действуют в сложной эпидемиологической обстановке

В зимнем периоде обучения в соединениях армейского корпуса Северного флота было проведено более 200 боевых стрельб отделений, около 110 боевых стрельб взводов, более 80 тактических учений рот и батарей, а также 12 батальонных и дивизионных тактических учений с боевой стрельбой, выполнена в полном объёме программа прыжков с парашютом. Об этом командир армейского корпуса Северного флота генерал-майор Дмитрий Краев рассказал изданию Министерства обороны «Красная Звезда».

Мотострелки и морские пехотинцы принимали участие в учебно-методическом сборе руководящего состава ВМФ, где осуществляли оборону района расположения вспомогательного пункта управления Северного флота, сопровождение и охрану колон с оперативным составом штаба флота, участвовали в обеспечении экспериментальных прыжков с парашютом на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Военнослужащие были задействованы и в тактических учениях с частями армии ВВС ПВО флота и Кольской флотилии разнородных сил, где бригада морской пехоты охраняла командные пункты и аэродромы, а подразделения отдельных мотострелковых бригад выступали в роли диверсионных групп противника. Также они принимали участие в совместной тактико-специальной тренировке по усилению охраны и обороны объектов хранения специального оружия при усилении режима противодействия диверсионным и разведывательным группам условного противника в зоне ответственности Северного флота.

Личный состав соединений армейского корпуса впервые применял в процессе плановой боевой подготовки модернизированные танки Т-80 БВМ, зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и полевую кухню на базе вездеходов ДТ-30 «Витязь».

Генерал-майор Дмитрий Краев отметил, что основное внимание было уделено подготовке личного состава к боевым действиям в условиях Крайнего Севера и Арктики с учётом опыта боевых действий в Сирии, других войн и вооружённых конфликтов, а также Великой Отечественной войны в Заполярье.

«Главной особенностью, с которой нам пришлось столкнуться – это сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка», - заявил командир армейского корпуса. Также он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции никак не повлияла на качество проводимых мероприятий, поскольку большая их часть была выполнена ещё до середины марта.

Как сообщает пресс-служба СФ, генерал-майор Дмитрий Краев рассказал, что подразделения занимаются боевой учёбой в отдалении от пунктов постоянной дислокации. С осложнением обстановки командованием флота были приняты меры по профилактике заболеваемости среди военнослужащих. Был усилен медико-санитарный контроль. Всеми военнослужащими неукоснительно соблюдаются правила гигиены, социальной дистанции и другие профилактические меры. Ежедневно, по нескольку раз в день проводится термометрия, медицинские осмотры.

В целом заболеваемость по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет уменьшилась на 10 процентов, - подчеркнул генерал-майор Краев.