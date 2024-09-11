«Сумасшедшая шерсть», или Открывается выставка «Творчество без границ»

11 сентября в 17.00 состоится торжественное открытие выставки Татьяны Ишкараевой «Творчество без границ».

Татьяна Михайловна Ишкараева – известный мастер лоскутного шитья, руководитель народного самодеятельного коллектива клуба лоскутного шитья «Татьянин день» отдела народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на выставке «Творчество без границ» будут представлены панно, выполненные в разных техниках: лоскутное шитье, аппликация, батик, художественная стежка, авторская ткань, выполненная с использованием водорастворимой плёнки, авторская одежда с применением лоскутного шитья и изделия, выполненные в технике «сумасшедшая шерсть».

Большая часть представленных работ была выполнена в 2024 году.

Выставку можно будет посетить в Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3, 2-й этаж) до 20 октября. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280539%2Falbum-139605315_00%2Frev