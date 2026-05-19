Сумма наличных в кошельках россиян за полгода выросла на четверть

На 23% больше наличности стали носить с собой россияне. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 11600 граждан из всех округов страны.

Тренд однозначен: кошельки снова наполняются физическими деньгами. Средняя сумма наличных с собой у экономически активного россиянина в 2026 году выросла до 4300 рублей — в октябре 2025 было 3500 (+23%). Доля тех, кто не берёт с собой ни купюры, ни монеты, — 27%.

Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины — 3100.

Средняя сумма наличности в карманах растёт с увеличением возраста опрошенных: молодёжь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а россияне 45+ держат при себе 4800 рублей.

Обладатели высшего образования имеют при себе в среднем 4700 рублей, тогда как россияне со средним профобразованием — всего 1900 (а 31% из них не носит наличных вовсе).

Интересно, что респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц не только носят с собой больше денег (что ожидаемо) — в среднем 5800 рублей (а 5% держат при себе более 20 тысяч), но и реже тех, кто зарабатывает меньше, отказываются от нала.

Средняя сумма наличности в кошельках жителей сразу 6 городов-миллионников в этом году сравнялась: москвичи, воронежцы, казанцы, екатеринбуржцы, ростовчане и краснодарцы носят с собой ежедневно 4500 рублей. Отказываются от купюр и монет чаще жители столицы (29%) и города на Неве (26%). Меньше всего перешедших на полностью безналичный расчёт — среди нижегородцев, но с собой они обычно носят более скромную по сравнению с жителями других мегаполисов сумму (в среднем 3500 рублей).

Время проведения опроса: 4—7 мая 2026 года.