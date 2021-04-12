Сумма перерасчётов за тепло в квитанциях северян не поднимется выше 150 рублей за квадратный метр
Правительством Мурманской области принято решение ограничить сумму положительного перерасчёта за тепло по итогам года для жителей региона 150 рублями за кв. метр, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.
В соответствии с федеральным законодательством ресурсоснабжающие организации обязаны выставлять жильцам многоквартирных домов корректировку платы за тепло с учётом реально потреблённой теплоэнергии по итогам прошедшего отопительного периода. За прошлую зиму в 1184 многоквартирных домах региона ресурсники должны будут вернуть гражданам деньги, которые те уже заплатили, – порядка 260 млн рублей. Однако в 734 домах счета будут, напротив, довыставлены на общую сумму более 127 млн рублей. Как отметил губернатор, в результате цифры положительной корректировки могли бы достичь 550 рублей за кв. метр.
«Понятно, что любой дополнительный рубль, выставляемый коммунальщиками, бьёт по карману потребителей. Мы обсуждали эту тему на прошлой неделе, и принято решение ограничить сумму довыставления 150 рублями на кв. метр. Больше этой суммы, независимо от показаний, гражданам выставлено быть не может. Я прошу все ресурсоснабжающие организации и все муниципалитеты считать это требование обязательным. Задача Госжилиспекции – очень активно контролировать процесс корректировок, чтобы те счета, которые снимают часть платы, были выставлены без всяких сбоев. И проверить квитанции на соответствие ограничениям, чтобы у нас люди не переплачивали за тепло. Кроме того, точно не может начисляться никаких процентов на несвоевременную оплату этих сумм», – подчеркнул Андрей Чибис.
Глава области поручил заместителю губернатора Юрию Сердечкину внимательно отследить убытки предприятий теплоснабжения, которые возникнут при ограничении суммы корректировки, и учесть их при рассмотрении заявок на государственное регулирование выпадающих доходов.
Помимо этого, Андрей Чибис дал правительству поручение в течение 10 дней подготовить предложения о возможности и целесообразности перехода на оплату гражданами теплоэнергии по фактическому ежемесячному потреблению.
«С одной стороны, распределение на 12 месяцев позволяет сгладить пиковые суммы в зимний период. С другой, многим людям очевидно непонятно, почему спустя год после зимы выставляется дополнительная квитанция. Нужно посмотреть – возможно, действующее законодательство позволяет это право дать каждому дому, хотя пока оно закреплено за органами власти субъекта. Может быть, так будет правильно, чтобы люди видели: холодный месяц – такая-то сумма, тёплый месяц – меньше, лето – нет платежей вообще», – пояснил глава региона.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по вопросу возможного перехода на помесячную оплату потреблённого тепла будет проведено голосование на портале «Наш Север». А в ближайшее время на портале должна появиться специальная вкладка, где граждане смогут оставлять обращения, связанные с перерасчётами.