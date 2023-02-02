Сумма взноса за капитальный ремонт появится в квитанциях за электроэнергию и обращение с ТКО

В 2023 году предоставление платёжных документов Фонда капитального ремонта будет производиться филиалом АО «АтомЭнергоСбыт».

В целях выбора удобного способа оплаты для граждан информация о начислениях и суммах подлежащих оплате взносов на капитальный ремонт включена в платёжный документ, направляемый для оплаты услуг «электроэнергия» и «обращение с твёрдыми коммунальными отходами», при этом реквизиты расчётных счетов для оплаты остаются без изменений.

При выборе исполнителя по расчётно-кассовому обслуживанию населения одним из основных требований Фонда капитального ремонта, предъявляемыми к исполнителям, являлись организация приёма платежей без комиссии. Так, в рамках сотрудничества с «АтомЭнергоСбыт» жителям Мурманской области скоро станет доступна услуга мгновенной оплаты взносов на капитальный ремонт без взимания комиссии с использованием мобильного приложения АО «АтомЭнергоСбыт».

Немаловажным стало также наличие отделений, в которых жители Мурманской области могут получить консультацию, направить обращение по вопросам начисления взносов, предоставления платёжных документов и иных вопросов, касающихся оплаты взносов на капитальный ремонт.

Приём населения организован в офисах обслуживания, расположенных по адресам:

- г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 30;

- г. Кола, ул. Андрусенко, 10;

- г. Североморск, ул. Падорина, 3;

- г. Полярный, ул. Героев Тумана, 4;

- г. Гаджиево, ул. Ленина, 57;

- г. Снежногорск, ул. Бирюкова, 9;

- г. Заозёрск, ул. Рябинина, 23;

- г. Заполярный, ул. Юбилейная, 6;

- г. Никель, ул. Комсомольская, 5;

- г. Апатиты, ул. Космонавтов, 3;

- г. Кировск, ул. Юбилейная, 3;

- г. Оленегорск, просп. Ленинградский 4;

- п. Ревда, ул. Победы, 23;

- г. Кандалакша, ул. Первомайская, 29;

- п. Умба, ул. Дзержинского, 63;

- п. Зеленоборский, ул. Мира, 1в;

- г. Полярные Зори, ул. Строителей, 8в;

- г. Ковдор, ул. Кошица, 9.

По вопросам расчёта взносов на капитальный ремонт можно обратиться в филиал «АтомЭнергоСбыт» в г. Мурманске по телефону (8152) 69-26-42 (пн.-чт. 8.00-18.00; пт. 8.00-17.00, без перерыва; сб. и вс. – выходной) либо на адрес электронной почты: voproskr@murmansk.atomsbt.ru.