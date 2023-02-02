Сумма взноса за капитальный ремонт появится в квитанциях за электроэнергию и обращение с ТКО
В 2023 году предоставление платёжных документов Фонда капитального ремонта будет производиться филиалом АО «АтомЭнергоСбыт».
В целях выбора удобного способа оплаты для граждан информация о начислениях и суммах подлежащих оплате взносов на капитальный ремонт включена в платёжный документ, направляемый для оплаты услуг «электроэнергия» и «обращение с твёрдыми коммунальными отходами», при этом реквизиты расчётных счетов для оплаты остаются без изменений.
При выборе исполнителя по расчётно-кассовому обслуживанию населения одним из основных требований Фонда капитального ремонта, предъявляемыми к исполнителям, являлись организация приёма платежей без комиссии. Так, в рамках сотрудничества с «АтомЭнергоСбыт» жителям Мурманской области скоро станет доступна услуга мгновенной оплаты взносов на капитальный ремонт без взимания комиссии с использованием мобильного приложения АО «АтомЭнергоСбыт».
Немаловажным стало также наличие отделений, в которых жители Мурманской области могут получить консультацию, направить обращение по вопросам начисления взносов, предоставления платёжных документов и иных вопросов, касающихся оплаты взносов на капитальный ремонт.
Приём населения организован в офисах обслуживания, расположенных по адресам:
- г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 30;
- г. Кола, ул. Андрусенко, 10;
- г. Североморск, ул. Падорина, 3;
- г. Полярный, ул. Героев Тумана, 4;
- г. Гаджиево, ул. Ленина, 57;
- г. Снежногорск, ул. Бирюкова, 9;
- г. Заозёрск, ул. Рябинина, 23;
- г. Заполярный, ул. Юбилейная, 6;
- г. Никель, ул. Комсомольская, 5;
- г. Апатиты, ул. Космонавтов, 3;
- г. Кировск, ул. Юбилейная, 3;
- г. Оленегорск, просп. Ленинградский 4;
- п. Ревда, ул. Победы, 23;
- г. Кандалакша, ул. Первомайская, 29;
- п. Умба, ул. Дзержинского, 63;
- п. Зеленоборский, ул. Мира, 1в;
- г. Полярные Зори, ул. Строителей, 8в;
- г. Ковдор, ул. Кошица, 9.
По вопросам расчёта взносов на капитальный ремонт можно обратиться в филиал «АтомЭнергоСбыт» в г. Мурманске по телефону (8152) 69-26-42 (пн.-чт. 8.00-18.00; пт. 8.00-17.00, без перерыва; сб. и вс. – выходной) либо на адрес электронной почты: voproskr@murmansk.atomsbt.ru.