Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Мурманской области выросла в 5,3 раза

Мурманскстат подготовил оперативную информацию о просроченной задолженности по заработной плате в организациях Мурманской области на 1 марта 2022 года.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 марта 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 10,0 млн рублей (вся – в АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод») и по сравнению с уровнем на 1 февраля 2022 года увеличилась на 8,1 млн рублей (в 5,3 раза).

Задолженность сложилась по причине отсутствия собственных средств хозяйствующего субъекта. Численность работников, перед которыми имелась задолженность, составила 588 человек. В среднем одному работнику не выплачено 17,1 тысячи рублей зарплаты.