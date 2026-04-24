Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%

По данным Федеральной службы госстатистики, на конец марта 2026 года суммарная задолженность по заработной плате в стране составила 2129,6 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 119,9 млн рублей, или +6,0%, с соответствующим периодом предыдущего года – на 681,5 млн рублей, или +47,1% (данные предоставлены организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец марта 2026 года на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 558,8 млн рублей (26,2%), в 2025 году – 1225,7 млн рублей (57,6%), в 2024 году и ранее – 345,1 млн рублей (16,2%).

Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец марта этого года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство – 43,7%; обрабатывающие производства – 25,0%; добыча полезных ископаемых – 10,2%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 5,5%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 4,5%; деятельность профессиональная, научная и техническая – 3,5%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 3,1%; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 2,1%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 1,1%; транспортировка и хранение – 0,4%; деятельность финансовая и страховая – 0,3%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,2%; предоставление прочих видов услуг – 0,2%; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 0,1%; образование – 0,1%.