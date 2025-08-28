Мурманская область. Арктика (16+)28.08.25 18:30
«SuperJob» ищет специалиста на минимальную работу
На сайте «SuperJob» в Москве появилась необычная вакансия специалиста на минимальную работу.
В задачи сотрудника входят такие обязанности, как: поддерживать баланс между отсутствием и необходимостью, вносить вклад в атмосферу занятости, не нарушая work-life покоя, создавать ощущение активности в чатах, стратегически тянуть время, не вызывая подозрений, не мешать команде кутить, веселиться и петь народные песни.
Специалист должен обладать:
- Умением выглядеть занятым при минимальной трудовой активности.
- Опытом в роботизации и автоматизации. Вы нам подходите, если ваш девиз: «пусть они работают».
- Жизнелюбием, гедонизмом, любовью к народным песням.
- Стойкостью к внешнему давлению (в том числе от календаря).
- Четким пониманием, когда следует «выйти на связь» и когда лучше оставить всё как есть.
Условия:
- Тройная зарплата
- График 1-2 дня в неделю, но с максимальной самоотдачей (на словах)
- Прозрачная система вознаграждения (чем меньше работаешь – тем выше перформанс по ощущениям)
Подробнее с вакансией можно ознакомиться по ссылке: https://www.superjob.ru/vakansii/specialist-na-minimalnuyu-rabotu-50943865.html
