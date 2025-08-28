«SuperJob» ищет специалиста на минимальную работу

На сайте «SuperJob» в Москве появилась необычная вакансия специалиста на минимальную работу.

В задачи сотрудника входят такие обязанности, как: поддерживать баланс между отсутствием и необходимостью, вносить вклад в атмосферу занятости, не нарушая work-life покоя, создавать ощущение активности в чатах, стратегически тянуть время, не вызывая подозрений, не мешать команде кутить, веселиться и петь народные песни.

Специалист должен обладать:

Умением выглядеть занятым при минимальной трудовой активности.

Опытом в роботизации и автоматизации. Вы нам подходите, если ваш девиз: «пусть они работают».

Жизнелюбием, гедонизмом, любовью к народным песням.

Стойкостью к внешнему давлению (в том числе от календаря).

Четким пониманием, когда следует «выйти на связь» и когда лучше оставить всё как есть.

Условия:

Тройная зарплата

График 1-2 дня в неделю, но с максимальной самоотдачей (на словах)

Прозрачная система вознаграждения (чем меньше работаешь – тем выше перформанс по ощущениям)

Подробнее с вакансией можно ознакомиться по ссылке: https://www.superjob.ru/vakansii/specialist-na-minimalnuyu-rabotu-50943865.html